Подмосковные врачи удалили из живота ребёнка трёхлитровую опухоль

Новый цифровой рентген-аппарат поступил в травмпункт Мытищинской больницы, он начал работать в отремонтированном диагностическом кабинете, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Новый аппарат для рентгена заработал в травмпункте Мытищинской больницы, на его закупку и ремонт кабинета было направлено порядка 20,3 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.



Рентген-кабинет в травмпункте работает круглые сутки, в день на нём можно проводить до 80 исследований. Снимок делается в цифровом формате и сразу отправляется на медицинский сервер, откуда его сможет получить врач из поликлиники или из больницы. Аппарат отличает высокое качество снимков и сниженная лучевая нагрузка на пациента.



Всего в медучреждения Московской области до конца года планируется закупить 85 цифровых рентген-аппаратов. Обновление медицинского оборудования проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёве в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».



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