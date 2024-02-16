Подмосковные врачи удалили из живота ребёнка трёхлитровую опухоль

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Лимфангиома занимала две трети живота ребёнка и сдавливала соседние органы, не давая им нормально работать.
«Опухоль решено было удалять лапароскопически — через проколы. Объем удалённой лимфатической жидкости составил три литра», — сказал завотделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
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