БДСМ-психология: Психотерапевт раскрыла, почему женщины молчат о домашнем насилии

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Домашнее насилие — агрессивное поведение, применение силы или власти по отношению к близкому человеку. Это может быть физическая сила (побои, сексуальное насилие), психологическое (оскорбления, запугивание, игнорирование) или экономическое (контроль над материальными ресурсами, шантаж ими) воздействие.
Психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, что современное общество делится на два типа: те, кто, спотыкаясь о свой травматический опыт, «цепляются за первого встречного» и те, которые совершенно отказались от отношений и не создают никаких доверительных связей.
Эксперт объяснила, что у людей, которые в семье были подвергнуты насилию, очень высокая терпимость ко всему, что позволяет оттягивать точку невозврата.
Она добавила, что человек со сформированной садистической БДСМ-психологией очень легко заходит в отношения.
По словам психолога, у женщин с высочайшим порогом терпимости настолько травматический опыт, что они будут терпеть все, лишь бы удовлетворить свой архаический гештальт — создать пару.
И другая история, по словам Ирины Смолярчук, не менее опасная, это когда человек, не поработав своё посттравматическое стрессовое расстройство, выбирает одиночество и дистанцирование от любых доверительных связей.
Она отметила, что в этом случае люди лишают себя биографии и будущего, потому что боятся пробовать. По мнению Ирины Смолярчук, обе истории с точки зрения психологии нездоровы, и их нужно прорабатывать со специалистом.
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Эксперт объяснила, что у людей, которые в семье были подвергнуты насилию, очень высокая терпимость ко всему, что позволяет оттягивать точку невозврата.
«Люди, которые однажды пострадали в детском или подростковом возрасте, готовы быть терпимы абсолютно ко всему. Они думают: «Ой, какое счастье, он меня не бьет, он меня просто контролирует, значит, любит. Ну ничего страшного, папа меня избивал, к батарее привязывал, но он же тоже меня любил, а брат меня иногда насиловал по пьяни, но это тоже по любви, он мне потом дарил айпад за это», — рассказала специалист.
Она добавила, что человек со сформированной садистической БДСМ-психологией очень легко заходит в отношения.
«У такой женщины порог чувствительности очень низкий, для нее любой зэк, который ходит на своих ногах и держит ложку в руках, это уже кандидат на судьбу. Она будет терпеть, если он будет давать ей минимальные блага и закрывать минимальные потребности. Например, в семье она голодала, а мужчина дает ей обыкновенное гастрономическое ощущение, она уже будет считать, что это судьба и любовь, а то, что он её избивает и издевается — это мелочи жизни», — сказала психолог.
По словам психолога, у женщин с высочайшим порогом терпимости настолько травматический опыт, что они будут терпеть все, лишь бы удовлетворить свой архаический гештальт — создать пару.
«Для нее абьюз, когда она умирает на смертном одре и понимает, что она жертва истязателя. Будет терпеть до тех пор, пока он ее не убьет», — сообщила гештальт-терапевт.
И другая история, по словам Ирины Смолярчук, не менее опасная, это когда человек, не поработав своё посттравматическое стрессовое расстройство, выбирает одиночество и дистанцирование от любых доверительных связей.
«Такие люди выбирают одиночество или поверхностные отношения (секс по дружбе, гостевой брак), где нет доверительного поля. И тогда к 40 годам они начинают сокрушаться, что жизнь не складывается, что все вокруг — козлы, что ничего не получается, что женщины меркантильные, а мужчинам только одного надо. Это история тех людей, которые получили травматический опыт и не завершили его психологически, не научились в этом опыте выживать. Они продолжают делать травматические переносы на следующих людей», — объяснила собеседница.
Она отметила, что в этом случае люди лишают себя биографии и будущего, потому что боятся пробовать. По мнению Ирины Смолярчук, обе истории с точки зрения психологии нездоровы, и их нужно прорабатывать со специалистом.
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Анастасия Бондарева