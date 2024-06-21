«Дурачок в глазах других»: Психолог назвала неочевидные причины появления ревности

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Ревность — это негативное чувство, которое портит отношения и мешает жить. Обычно оно возникает у человека, когда он ощущает недостаток внимания со стороны партнера или угрозу его потерять.
О причинах ревности в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос. Эксперт отметила, что ревность — это мощнейшее чувство, которое возникает чаще всего в близких отношениях.
По словам Анастасии, есть семь причин ревности, которые она наблюдала в своей практике.
По ее словам, следующий вектор неуверенности — это ощущение того, что партнер или кто-то еще лучше.
Психолог пояснила, что достигнуть стопроцентной уверенности невозможно. Наш мир живой и гибкий. По ее словам, именно эта живость позволяет нам напоминать себе, как важно относиться к партнерам трепетно, с любовью, ценить их. Печать в паспорте ничего не гарантирует — гарантирует наша связь, близость и умение говорить.
Психолог рассказала, что третьим пункт выступает страх быть обманутым.
Следующим пунктом является негативный опыт. Человек не хочет пережить то, что с ним уже происходило и ревнует для того, чтобы защитить себя.
Следующий пункт — это страх любить и быть уязвимым. Страх довериться, открыться. От ревности люди начинают впадать в панику. Им страшно любить, страшно погрузиться в одного человека, отдавать ему часть своих мыслей, эмоций, переживаний. Последний пункт – самый тяжёлый, когда ревность чувствуется как некий контроль, придирка и возможность быть лучше, где на самом деле искренних переживаний нет, но есть возможность ущипнуть. Просто придраться, чтобы забить и загнобить второго партнера. Эксперт добавила, что все люди могут испытывать импульс на это чувство.
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«Оно может возникать, как ревность к коллеге, но это всегда говорит о том, что затрагивается что-то важное для нас. Сама ревность — это коктейль из злости, страха, тревоги, любви и других эмоций, которые мы в момент можем не осознавать. Но за счёт того, что там есть и плюсовые, и минусовые эмоции, она ощущается невероятно сильной. То есть любовь и ценность, когда мы ценим человека, испытываем теплые чувства, и одновременно с этим мы уже заранее будто бы злимся, если он сделает что-то плохое», — рассказала специалист.
По словам Анастасии, есть семь причин ревности, которые она наблюдала в своей практике.
«Первое — это точка неуверенности. Самое популярное, что знают все, но здесь два ракурса. Эта неуверенность как бы продолжается в наших убеждениях. Допустим, первая позиция — это я не слишком хорош. Человек обращает внимание на себя и говорит — я не настолько красив, не настолько умен, могут выбрать не меня. За этой неуверенностью стоит тревога, что выберут кого-то другого. В результате появляется ревность, которая, с одной стороны, нас может побуждать становиться лучше, а с другой — начать тормошить партнера, требуя от него доказательств», — объяснила она.
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По ее словам, следующий вектор неуверенности — это ощущение того, что партнер или кто-то еще лучше.
«Он такой крутой, такой классный, такой красивый. Его могут забрать. Это похоже на чувство страха, что ограбят его квартиру или угонят его машину. Посягнут на что-то красивое и ценное, к чему человек приложил много усилий. Здесь сама неуверенность будет немножко про другое. Я не смогу удержать. Во мне недостаточно качеств, чтобы человек снова выбрал меня и остался со мной», — отметила Анастасия.
Психолог пояснила, что достигнуть стопроцентной уверенности невозможно. Наш мир живой и гибкий. По ее словам, именно эта живость позволяет нам напоминать себе, как важно относиться к партнерам трепетно, с любовью, ценить их. Печать в паспорте ничего не гарантирует — гарантирует наша связь, близость и умение говорить.
«Второй пункт — это страх одиночества и поиска новых партнеров. Когда у нас закрывались различные тиндеры, одинокие люди испытали легкую тревогу и волнение. Даже если они состояли в отношениях, потому что если отношения были непродолжительные, они будто пугались, а где я кого-то еще найду? За этим стоит страх одиночества, остаться без пары. Есть непростой этап, когда люди в возрасте, когда нужно снова притираться, снова знакомиться, и этого хочется избежать. Тогда ревность будет внутри себя держать ещё и такое прям некоторое беспокойство о сохранении энергии», — добавила специалист.
Психолог рассказала, что третьим пункт выступает страх быть обманутым.
«Не хочется быть дурачком в глазах других людей, в этом страхе присоединено общественное мнение. Это будут и свои тонкие внутренние мотивы, которые до состояния фанатизма могут доходить. Здесь в основе будет страх предательства. Сам факт, что меня могут предать или обмануть. В страхе быть обманутым может быть реальный мотив. Не стоит забывать, что ревность — это сигнальное чувство. Оно нам о чем-то говорит. Либо о том, что происходит внутри нас, либо о том, что происходит с партнером. И этот сигнал приглашает нас к диалогу. И вот как раз если есть какие-то подозрения, то тогда действительно этот страх быть обманутым тоже будет больше», — объяснила она.
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Следующим пунктом является негативный опыт. Человек не хочет пережить то, что с ним уже происходило и ревнует для того, чтобы защитить себя.
«Потому что когда я ревную, я еще и что-то делать могу. Например, кричать на партнера или проверять его телефон. Я в основе этого держу нежелание повторить прошлый негативный опыт или внимание. Прошлый негативный опыт родителей — когда кто-то из них изменил, а ребенок увидел сложившуюся судьбу мамы или папы, которая ему не понравилась. Здесь в корне будет лежать именно то, что я не хочу того повторения. Пятый пункт — это недосказанность. Когда у нас в основе лежит именно недосказанность. У партнеров нет близости, нет искренних, ясных разговоров. Это отсутствие ясности порождает ревность», — рассказала специалист.
Следующий пункт — это страх любить и быть уязвимым. Страх довериться, открыться. От ревности люди начинают впадать в панику. Им страшно любить, страшно погрузиться в одного человека, отдавать ему часть своих мыслей, эмоций, переживаний. Последний пункт – самый тяжёлый, когда ревность чувствуется как некий контроль, придирка и возможность быть лучше, где на самом деле искренних переживаний нет, но есть возможность ущипнуть. Просто придраться, чтобы забить и загнобить второго партнера. Эксперт добавила, что все люди могут испытывать импульс на это чувство.
«Важно, как мы с ней обращаемся, что мы дальше с ней начинаем делать. Подавляем, гасим, разжигаем, начинаем партнера ей душить или просто анализируем, что с нами происходит. И, возможно, работаем над собой, чтобы не подавлять партнера своими действиями», — заключила специалист.
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Дарья Осипова