«Я тебе позвоню»: психолог рассказала, как вычислить абьюзера на первом свидании

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Абьюз — это физическое, психологическое или финансовое насилие одного партнёра над другим.
В абьюзивных отношениях присутствует модель «агрессор — жертва». Жертва обычно находится в зависимости от агрессора, и в процессе абьюза он стремится эту зависимость усилить. Как правило, агрессором становится супруг, романтический партнёр или сожитель. Однако заметить такое поведение не совсем просто, особенно на ранних стадиях, когда каждый желает показать свои лучшие качества.
Психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, как рассекретить мужчину-абьюзера на первом свидании.
Собеседника вспомнила пословицу Крылова «за что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха», приведя её в качестве примера.
По словам психолога, рассекретить абьюзера также можно по словесному давлению.
Ирина Смолярчук добавила, что абьюзер принуждает быть послушной и держать свою биографию прозрачной.
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Психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, как рассекретить мужчину-абьюзера на первом свидании.
«Абьюзеры — те люди, которым это передалось по наследству, либо их в семье научили выживать. Поэтому если говорить о первом свидании, есть такое выражение — «человек старается». На первом свидании он старается произвести впечатление, начиная с какого-то нарочитого гардероба и заканчивая использованием красивых слов, комплиментарных техник, техник влияния с точки зрения внешней хвалебности», — объяснила эксперт.
Собеседника вспомнила пословицу Крылова «за что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха», приведя её в качестве примера.
«На первом свидании абьюзер ведет себя очень театрально, выглядит нарочито. Раньше это называлось пикап, а сегодня это слово устарело. И техника это сегодня работает в обратную сторону: человек настораживается, когда в отношении него используются агрессивные пикаперские техники. Еще абьюзер пытается вызвать жалость. Если он видит, что перед ним стоит женщина, которая ценит традиции, которая знает историю, то он расскажет слезную историю из своей биографии: про собачку, про несчастный развод, про то, как нужно помогать маме или брату-инвалиду. Все подобные манипуляции нужны для того, чтобы вызывать у человека сострадание, сочувствие, симпатию и эмпатические переживания», — рассказала специалист.
По словам психолога, рассекретить абьюзера также можно по словесному давлению.
«Например, он говорит: «запомни: я тебе позвоню в пятницу в 10 утра». Если мужчина не абьюзер, он спросит, когда тебе позвонить, когда ты будешь свободна. Мужчина — абьюзер, склонный к подавлению и высочайшему уровню контролирования и управлению, принимает решение и сообщает об этом решение как о состоявшемся событии», — сказала собеседница.
Ирина Смолярчук добавила, что абьюзер принуждает быть послушной и держать свою биографию прозрачной.
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Анастасия Бондарева