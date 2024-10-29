«Бегать с палками»: Эксперт оценил новый метод контроля за мигрантами в РФ

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Москве введут электронные удостоверения для мигрантов. Этот эксперимент начнется в 2025 году.
В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее. Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, будет соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные.
Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в таком нововведении есть преимущества, однако их не хватит, чтобы навести полный порядок в контроле над иностранными гражданами.
По его словам, мигранты приезжают законно, а вот внутри России становятся незаконно находящимся по разным причинам: не продлили регистрацию, нет денег, чтобы уехать обратно и так далее.
Он подчеркнул, что мигранты в России строят экономику, и примерно 6-8% ВВП — это их труд.
Читайте также:
76 лет колонии суммарно получили мигранты, убившие подростка в Челябинске
В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений
Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы
Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в таком нововведении есть преимущества, однако их не хватит, чтобы навести полный порядок в контроле над иностранными гражданами.
«Благодаря электронным удостоверениям мы избавимся от поддельных документов, также с их помощью мы наведем какой-никакой порядок в учете иностранных граждан, которые находятся на территории РФ. Но полного порядка не достигнем, потому что нам нужна российская информационная система, которая бы аккумулировала все данные, а не только в одном отдельном уголке», — сказал эксперт.
По его словам, мигранты приезжают законно, а вот внутри России становятся незаконно находящимся по разным причинам: не продлили регистрацию, нет денег, чтобы уехать обратно и так далее.
«Для контролирования нужна хорошая информационная система. Мы ее закладывали еще в 2003 году. Нам за 20 лет ее не создали. Нужно бороться с нелегальной миграцией прямо на границе с помощью налаженной системы, а не бегать с палками по чердакам и гаражам. В Европе существуют системы, где есть психоповеденческий портрет на каждого мигранта — вот, что надо делать. Среди иностранных граждан 30% имеют среднее или высшее образование, а мы не можем их отделить и использовать по назначению, у нас нет таких механизмов», — объяснил собеседник.
Он подчеркнул, что мигранты в России строят экономику, и примерно 6-8% ВВП — это их труд.
Читайте также:
76 лет колонии суммарно получили мигранты, убившие подростка в Челябинске
В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений
Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы
Анастасия Бондарева