«Бегать с палками»: Эксперт оценил новый метод контроля за мигрантами в РФ

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил о пытках и провокациях, с которыми он сталкивается. В связи с этим он обратился с просьбой о переводе в другое исправительное учреждение в Мордовии. Что известно о заключенном Арашукове и что с ним произошло в колонии на самом деле расскажет «Радио 1».