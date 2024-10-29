В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

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В 2025 году граждане России смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Речь идёт о средствах, замороженных в 2014 году.
Об этом «Известиям» рассказали в министерстве труда и социальной защиты (Минтруд) РФ. Деньги можно будет забрать одной выплатой, если у человека накоплено не более пороговой суммы. Либо выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Порог же со следующего года поднимается на 17%. В 2024 году россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если из сумма не превышает 351 тысячу рублей.
Дело в том, что с нынешнего года изменилась методика расчёта начисления выплаты. До июля 2024 года порог, позволяющий получать накопленные средства единовременно, рассчитывался исходя из 5% от размера пенсии гражданина. А теперь он вычисляется исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера.
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Александр Бойцов