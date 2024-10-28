76 лет колонии суммарно получили мигранты, убившие подростка в Челябинске

Фото: iStock/Zolnierek
Челябинский областной суд вынес приговоры мигрантам, обвиняемых по делу об убийстве 17-летнего подростка в драке около торгового центра в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, в апреле прошлого года у главного входа в ТРК «Космос» между двумя компаниями молодых людей вспыхнул конфликт из-за публикации в интернете. Во время драки обвиняемый Шахром Миров нанёс молодому человеку как минимум пять ударов руками по голове, телу и конечностям. После этого он со своим другом скрылся с места преступления.
В тот же вечер компании снова собрались на парковке около торгового центра. Обвиняемые, выкрикивая угрозы, побежали в сторону потерпевших. Они бросали в них камни и палки. После Мирову удалось догнать одного из парней и ударить его ножом. Затем к избиениям молодого человека присоединились ещё трое лиц. В итоге подросток скончался на месте от полученных травм.
Решением суда Миров был приговорён к 18-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ещё двое обвиняемых, участвующих в избиении погибшего, получили по 14 дет тюрьмы. Четвёртый обвиняемый с учётом ограничений, установленных законодательством для наказания несовершеннолетних, приговорён к 9,5 годам лишения свободы.
Также ещё четверых участников драки приговорили к 5,5 годам, 5 годам и 4,5 годам колонии.
Читайте также:
Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы
В Москве задержали организаторов незаконного игорного бизнеса
«Сама заливает себя нечистотами»: суд вынес неожиданное решение по делу учительницы
В тот же вечер компании снова собрались на парковке около торгового центра. Обвиняемые, выкрикивая угрозы, побежали в сторону потерпевших. Они бросали в них камни и палки. После Мирову удалось догнать одного из парней и ударить его ножом. Затем к избиениям молодого человека присоединились ещё трое лиц. В итоге подросток скончался на месте от полученных травм.
Решением суда Миров был приговорён к 18-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ещё двое обвиняемых, участвующих в избиении погибшего, получили по 14 дет тюрьмы. Четвёртый обвиняемый с учётом ограничений, установленных законодательством для наказания несовершеннолетних, приговорён к 9,5 годам лишения свободы.
Также ещё четверых участников драки приговорили к 5,5 годам, 5 годам и 4,5 годам колонии.
Читайте также:
Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы
В Москве задержали организаторов незаконного игорного бизнеса
«Сама заливает себя нечистотами»: суд вынес неожиданное решение по делу учительницы
Анастасия Чинкова