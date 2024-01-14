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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в своем телеграм-канале, что ВС РФ видели гендерно-нейтральные туалеты в школах населенных пунктов, которые были освобождены от украинской оккупации.
По словам губернатора, тем, кто видел эти три помещения, не следует объяснять, какие ценности отстаивает Россия. Также Беглов поздравил бойцов специальной военной операции с прошедшими праздниками и пожелал им скорейшего выздоровления и успешной реабилитации.
Он пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, с целью того, чтобы военнослужащие при желании могли поговорить по поводу старта карьеры в этой области.
Ранее официальное лицо ВСУ трансгендер Сара Эштон Чирилло (бывший Майкл) рассказал (-а, -о) об основных отличиях российских солдат от украинских. По ее словам, основное различие в том, что украинцы, с которыми она, видимо, уже отождествляет себя, сражаются за свободу, а русские — за тиранию и диктатуру.
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Екатерина Коршунова