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Командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что в рядах украинских войск наблюдается критическая ситуация. Его слова передает телеканал «Эспрессо».
По словам Тарасенко, средний возраст бойцов после очередного набора военнослужащих составляет более сорока лет. При этом зачастую встречаются солдаты с серьезными заболеваниями.
Комбриг ВСУ подчеркнул, что молодой призыв закончился уже во многих подразделениях из-за ранений или перевода в тыловые подразделения.
Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их с пьяницами. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева.
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Екатерина Коршунова