«Беречь себя»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 мая по 2 июня

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В деловой сфере вероятно заключение выгодных сделок и успешное решение спорных вопросов. В любви благоприятно найти общие темы для бесед. Хорошо быть единомышленниками и поддерживать друг друга. В вопросах здоровья нужно беречь себя от холода, не перемерзать. Осторожнее быть с кондиционерами. Из рациона питания надо исключить холодные блюда и напитки.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 27 мая по 2 июня.
Овна переполнит энергия. Ему надо все свои дела выполнять с удовольствием и браться только за то, ему нравится.
У Тельца наступает время усиления его обаяния. Ему благоприятно совершать покупки и украшать себя.
Близнецов ждут озарения. Они смогут сгенерировать новые идеи, которые лучше записать в деталях.
Раку надо обратить внимание на свои сны. Они будут вещими. Их лучше разгадать и запомнить.
Лев станет притягательным. У него будет хорошее самочувствие и авантюрное настроение.
Деве надо быть сосредоточенной и не отвлекаться. Пустые встречи лучше избегать.
Весы могут рассчитывать на начало долговременного сотрудничества и упрочнения своего положения в обществе.
Скорпиону важно проявить дипломатию и такт. Ему надо искать взаимную выгоду и избегать разлада в личной жизни, в деловой сфере.
Стрельцу надо поддерживать приподнятое настроение и исключить самокритику. Ему надо чётко знать свои сильные стороны и положительные качества характера.
Козерог может рассчитывать на прибыль и увеличение дохода. У него усилится чувство юмора, и он весло проведёт время.
Водолей поймает удачу. Ему поможет стратегический подход и любознательность.
Рыбам нужно улучшать свою жизнь. Им сопутствует успех и у них открываются новые возможности.
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Овна переполнит энергия. Ему надо все свои дела выполнять с удовольствием и браться только за то, ему нравится.
У Тельца наступает время усиления его обаяния. Ему благоприятно совершать покупки и украшать себя.
Близнецов ждут озарения. Они смогут сгенерировать новые идеи, которые лучше записать в деталях.
Раку надо обратить внимание на свои сны. Они будут вещими. Их лучше разгадать и запомнить.
Лев станет притягательным. У него будет хорошее самочувствие и авантюрное настроение.
Деве надо быть сосредоточенной и не отвлекаться. Пустые встречи лучше избегать.
Весы могут рассчитывать на начало долговременного сотрудничества и упрочнения своего положения в обществе.
Скорпиону важно проявить дипломатию и такт. Ему надо искать взаимную выгоду и избегать разлада в личной жизни, в деловой сфере.
Стрельцу надо поддерживать приподнятое настроение и исключить самокритику. Ему надо чётко знать свои сильные стороны и положительные качества характера.
Козерог может рассчитывать на прибыль и увеличение дохода. У него усилится чувство юмора, и он весло проведёт время.
Водолей поймает удачу. Ему поможет стратегический подход и любознательность.
Рыбам нужно улучшать свою жизнь. Им сопутствует успех и у них открываются новые возможности.
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Анастасия Бондарева