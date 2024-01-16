Астролог Шенберг рекомендовала знакам зодиака правильно подбирать ароматы

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Астролог Мария Шенберг заявила, что каждому знаку зодиака свойственен свой типа аромата, способный раскрыть и подчеркнуть индивидуальность каждого.
Так, например, по мнению специалиста, Львам могут подойти восточные и цветочные ароматы, а Стрельцам – бодрящие цитрусовые, а Тельцам, в свою очередь, — классические фруктовые ароматы с древесными нотками.
До этого россиянам рассказали о традициях народного Гордеева дня, который проходит сегодня, 16 января. Как передаёт utro.ru, в этот день не нужно хвастаться и сильно гордиться, а также лишний раз упоминать злую силу.
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«Непоседливую натуру Близнецов лучшим образом подчеркнут свежие озоновые ароматы с добавлением цитруса. А Раки обретут необходимое им чувство комфорта благодаря восточным ароматам пряностей, специй, ванили», — добавила в беседе с «Москвой 24» Шенберг.
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Мелисса Тимофеева