Астролог назвала знаки зодиака, которые станут самыми заботливыми мужьями

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Мужчины, рождённые под знаками Девы, Рака, Льва, Тельца и Козерога, часто становятся самыми заботливыми мужьями. Об этом рассказала астролог Мария Шенберг.
«Мужчина-Дева очень хорошо понимает женскую логику, поэтому с ним не будет бурных ссор. Вместо этого он устроит с женой разговор по душам, расставит все точки над i, подберет подходящие слова и сможет реально ими утешить», – отметила астролог в беседе с «Москвой 24».
При этом мужчина-Рак готов носить супругу на руках, исполнять её прихоти и даже взять на себя женские обязанности, лишь бы жена была счастлива.
Супруг-Лев будет максимально стараться, чтобы у его жены всё было лучше, чем у всех. Это касается одежды, дома и остального.
А вот самым образцовым семьянином является Телец. Он будет всё своё свободное время проводить с женой, при этом постарается добиться достатка. Мужчины-Тельцы очень любят готовить и довольно гостеприимны.
Козерогам важно, чтобы жена соответствовала их статусу, поэтому они будут помогать супруге в бизнесе или работе.
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