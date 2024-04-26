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Астролог назвала знаки зодиака, которые станут самыми заботливыми мужьями

Астролог Шенберг: самыми заботливыми мужьями становятся Девы, Раки и Львы
26 апреля 2024, 11:04
Фото: iStock/m-gucci

Фото: iStock/m-gucci

Мужчины, рождённые под знаками Девы, Рака, Льва, Тельца и Козерога, часто становятся самыми заботливыми мужьями. Об этом рассказала астролог Мария Шенберг.
«Мужчина-Дева очень хорошо понимает женскую логику, поэтому с ним не будет бурных ссор. Вместо этого он устроит с женой разговор по душам, расставит все точки над i, подберет подходящие слова и сможет реально ими утешить», – отметила астролог в беседе с «Москвой 24».

При этом мужчина-Рак готов носить супругу на руках, исполнять её прихоти и даже взять на себя женские обязанности, лишь бы жена была счастлива.



Супруг-Лев будет максимально стараться, чтобы у его жены всё было лучше, чем у всех. Это касается одежды, дома и остального.
А вот самым образцовым семьянином является Телец. Он будет всё своё свободное время проводить с женой, при этом постарается добиться достатка. Мужчины-Тельцы очень любят готовить и довольно гостеприимны.

Козерогам важно, чтобы жена соответствовала их статусу, поэтому они будут помогать супруге в бизнесе или работе.

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