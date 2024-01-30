Бесплатные путёвки в санаторий получат около 12 тыс жителей Подмосковья

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Путёвки в санаторий по льготе смогут получить в 2024 году около 12 тысяч жителей Московской области, для этого в бюджете предусмотрено более 370 млн рублей. Об этом рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, сообщает пресс-служба областного парламента.
«В текущем году путёвки в санаторий по региональной льготе смогут оформить около 12 тысяч жителей Подмосковья – на эти цели выделено свыше 370 миллионов рублей. Кроме того, дополнительно предусмотрено около 275 миллионов рублей на путёвки для детей-инвалидов и их сопровождающих. Ожидается, что в санаториях побывают около 3,7 тыс. детей», — сказал Голубев.Он добавил, что, благодаря цифровизации, получить льготную путёвку в Московской области очень легко: информация направляется в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг. Бланк путёвки на бумаге не понадобится, так как санатории получают реестр льготников.
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