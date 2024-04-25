«Бесполезные лекарства»: врач оценил исключение антибиотиков из стандарта лечения ОРВИ

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Министерство здравоохранения России исключило антибиотики из нового стандарта лечения ОРВИ.
Респираторные вирусные инфекции никогда не лечатся антибиотиками, поэтому остаётся большой вопрос, как эти лекарства попали в предыдущий стандарт лечения. Поэтому решение об их исключении совершенно верное, рассказа в беседе с «Радио 1» врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.
Также Минздрав дополнил перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Помимо приёма у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта были включены, в частности, осмотры у врача акушера-гинеколога.
Также врач высказался о возможном росте случаев самолечения. По его словам, если люди хотят прибегать к методам народной медицины, то никакие доводы медиков и рекомендации Минздрава им не помогут.
В заключение Продеус рассказал о том, чем грозит не долеченная вирусная инфекция. По его словам, последствия в виде осложнений будут проявляться сразу же. Чаще всего, возникает бактериальная инфекция. Также часть вирусных инфекций ведёт к хронизации процессов и обострению хронических заболеваний.
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«Антибиотики – бесполезные лекарства при вирусных инфекциях. Неразумное использование антибиотиков ведёт к увеличению антибиотикорезистентности, и, соответственно, неэффективности в дальнейшем. Поэтому убрать те препараты, которые не эффективны и не должны применяться при вирусных инфекциях – это разумно», – пояснил врач.
Также Минздрав дополнил перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Помимо приёма у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта были включены, в частности, осмотры у врача акушера-гинеколога.
«Если женщина беременна или готовится к беременности, то тяжесть течения вирусной инфекции и правильность её лечения – это важно для того, чтобы плод оставался здоровым, и можно было родить здорового ребёнка, поскольку назначение препаратов для беременных – это совершенно другая история», – отметил Продеус.Если же речь идёт не о беременной женщине, то осмотр у гинеколога носит лишь рекомендательный характер.
Также врач высказался о возможном росте случаев самолечения. По его словам, если люди хотят прибегать к методам народной медицины, то никакие доводы медиков и рекомендации Минздрава им не помогут.
В заключение Продеус рассказал о том, чем грозит не долеченная вирусная инфекция. По его словам, последствия в виде осложнений будут проявляться сразу же. Чаще всего, возникает бактериальная инфекция. Также часть вирусных инфекций ведёт к хронизации процессов и обострению хронических заболеваний.
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Анастасия Чинкова