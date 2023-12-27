Вирусолог Вострухов рассказал, как отличить грипп от обычного ОРВИ

Фото: iStock/Jelena_Stanojkovic
Российский вирусолог Сергей Вострухов рассказал порталу «Подмосковье Сегодня» о главных отличиях между обычной простудой и распространяющимся сейчас в России гриппом А.
По его словам, грипп А способен заражать всех живых существ, включая человека, животных и птиц, при этом болезнь характеризуется тяжестью течения, длительностью и вероятностью осложнений. Вирус гриппа типа В инфицирует только человека, в то время как тип С не заражает людей.
Тем не менее, по словам специалиста, точный диагноз может поставить только врач, поэтому заниматься самодиагностикой не стоит.
Кроме того, в отличие от ОРВИ, для гриппа характерны сильная интоксикация, боль в мышцах и костях, а также сильный озноб и потоотделение.
По данным Роспотребнадзора на 26 декабря, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Врачи рекомендуют начать лечиться медикаментозно при первых симптомах простуды.
Ранее стало известно, что российские больницы начали экстренно закупать медикаменты. Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.
Читайте также:
Врач Логачева предупредила россиян о риске летального исхода при гриппе
Врач Малышев заявил о росте заболеваемости ОРВИ
За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу
«Отличить обычную простуду от гриппа можно прежде всего по начальной стадии. В этот момент для гриппа характерен резкий подъем температуры до критических значений 39–40°С, тогда как при ОРВИ картина заболевания относительно сглаженная. Кроме того, при гриппе А жаропонижающие средства могут не оказывать должного эффекта», — подчеркнул Вострухов.
Кроме того, в отличие от ОРВИ, для гриппа характерны сильная интоксикация, боль в мышцах и костях, а также сильный озноб и потоотделение.
По данным Роспотребнадзора на 26 декабря, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Врачи рекомендуют начать лечиться медикаментозно при первых симптомах простуды.
Ранее стало известно, что российские больницы начали экстренно закупать медикаменты. Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.
Читайте также:
Врач Логачева предупредила россиян о риске летального исхода при гриппе
Артем Путинцев