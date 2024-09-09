«Без лишней эмоциональности»: Гороскоп с 9 по 15 сентября для всех знаков зодиака

Фото: iStock/rawintanpin
В деловой сфере не стоит бояться споров. Излагать свою точку зрения надо спокойно и без лишней эмоциональности, но с уверенностью. Важно обсудить мельчайшие детали и стремиться к порядку. В любви надо постараться быть приятным и позаботиться о привлекательном внешнем виде. Вести себя лучше деликатно и находить общие интересные темы для разговора. В вопросах здоровья важно не допускать резких перепадов настроения и поддерживать стабильный позитивный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака на неделю с 9 по 15 сентября.
Овну надо быть терпимее и дипломатичнее. Ему помогут осмотрительность и не быстрое включение в дела.
Телец будет стремиться к гармонии во всём и к налаживанию взаимоотношений.
Близнецы захотят перемен в личной жизни и внесения в неё новизны. Необходимо поддерживать интерес и любопытство в любви.
Рак будет в центре внимания. Ему полезно встречаться с друзьями и заводить новые знакомства.
Льву потребуется внимательность и сконцентрированность на важных вопросах.
Дева будет целеустремленной и продуктивной. Она претворит свои идеи в жизнь.
Весам нужно больше усилий направить на духовное развитие и на поддержание духовных ценностей в отношениях с любимым человеком.
Скорпиону реалистично и практично надо относиться к планам. Упорная работа без отвлечения на мелкие раздражители принесёт успех.
Стрельцу его проницательный и острый ум поможет понять основополагающие важные моменты.
Козерогу надо запастись неоспоримыми фактами и проанализировать поступающую информацию неторопливо и основательно.
Водолею благоприятно проявить доброжелательность. Новые знакомства поспособствуют перспективе в карьере.
Рыбам надо использовать свою волю и оптимизм. Они почувствуют себя успешными и реализованными.
Читайте также:
«Быть открытыми к диалогу»: Гороскоп с 26 августа по 1 сентября для всех знаков зодиака
«Исключить напористое поведение»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 19 по 25 августа
Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?
Овну надо быть терпимее и дипломатичнее. Ему помогут осмотрительность и не быстрое включение в дела.
Телец будет стремиться к гармонии во всём и к налаживанию взаимоотношений.
Близнецы захотят перемен в личной жизни и внесения в неё новизны. Необходимо поддерживать интерес и любопытство в любви.
Рак будет в центре внимания. Ему полезно встречаться с друзьями и заводить новые знакомства.
Льву потребуется внимательность и сконцентрированность на важных вопросах.
Дева будет целеустремленной и продуктивной. Она претворит свои идеи в жизнь.
Весам нужно больше усилий направить на духовное развитие и на поддержание духовных ценностей в отношениях с любимым человеком.
Скорпиону реалистично и практично надо относиться к планам. Упорная работа без отвлечения на мелкие раздражители принесёт успех.
Стрельцу его проницательный и острый ум поможет понять основополагающие важные моменты.
Козерогу надо запастись неоспоримыми фактами и проанализировать поступающую информацию неторопливо и основательно.
Водолею благоприятно проявить доброжелательность. Новые знакомства поспособствуют перспективе в карьере.
Рыбам надо использовать свою волю и оптимизм. Они почувствуют себя успешными и реализованными.
Читайте также:
«Быть открытыми к диалогу»: Гороскоп с 26 августа по 1 сентября для всех знаков зодиака
«Исключить напористое поведение»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 19 по 25 августа
Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?
Анастасия Бондарева