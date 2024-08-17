Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?

Anna Solovei
Вера людей в магию чисел очень древняя, но нравится она далеко не всем. В выпуске подкаста «Меня бесит» студии «Р1» нумеролог Анна Козлова рассказала, как работает нумерология и как числа влияют на нашу жизнь.
Эзотерика или математика?Многие люди относятся скептически к нумерологии. Козлова отметила, что не относит нумерологию к стопроцентной эзотерике.
«Это как какой-то круг эзотерический, где есть Таро, очень много других каких-то направлений, там матрица судьбы, у нас постоянно что-то новое появляется. Но нумерология, она как бы стоит между. Всё-таки, когда Пифагор ещё начал вот эту вот всю историю с числами, всё-таки это больше идёт к науке», — пояснила Анна.
Люди часто могут путать нумерологию с гаданием. «Когда у меня будут дети? Когда я выйду замуж? Когда у меня наступит белая полоса?» — вопросы, на которые нет ответа, потому что будущее слишком разноплановое и его нельзя предсказать.
Анна добавила, что задача нумеролога — направить человека, что-то подсветить и помочь проработать.
Фото: istock / Kwangmoozaa
Судьба и влияние на нееКак считает нумеролог, судьбу нельзя предсказать. Но ее можно изменить — мы сами выбираем будущее, по которому мы идём. Жизнь является результатом решений и действий человека и всегда можно направить себя в нужную сторону.
Козлова напомнила, что 2024 год кармический связан с планетой Сатурн. Она призвала активизироваться тем, кто желает изменить свою жизнь.
«Если есть планы, если есть какие-то намётки, очень здорово в этом году это все прям начать реализовывать, потому что Сатурн всегда финансово очень сильно поддерживает. Но если посмотреть с точки зрения того, что Сатурн — это кармическая планета, это самый удачный год для того, чтобы просто вести себя хорошо. Потому что в этот год, если происходят какие-то негативные события, что-то прям сбивает из-под ног — это говорит о том, что просто Сатурн раздает все свои кармические плоды», — пояснила Анна.
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ОтношенияИдеальной совместимости не существует, заявила Козлова. нумеролог отметила, что в любых отношениях, в том числе партнерских или деловых, есть общая задача отношений (для чего они даны) и точка препятствия (что может их разрушить).
Точка препятствия может быть весома, к примеру, неуважение в паре или абьюз. А может быть незначительной — например, пара не может вместе ездить в отпуск, потому что один любит активный отдых, а другой «тюлений».
В нумерологии существует понятие энергетические близнецы или родственные души, добавила Анна. Но даже родственные души могут иметь кармические отношения и всегда существуют точки препятствия.
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