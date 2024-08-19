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«Исключить напористое поведение»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 19 по 25 августа

Астролог Лебеденко дала рекомендации знакам зодиака на неделю с 19 по 25 августа
19 августа 2024, 12:40
Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew

В деловой сфере надо проявить предприимчивость. Необходимо составить план, оценить все трудности и с оптимизмом решительно браться за дело. В любви понадобится такт и обходительность. Для поддержания гармонии желательно полностью исключить напористое поведение. В вопросах здоровья благоприятны диеты. Спортивную активность и нагрузку лучше значительно уменьшить. Хорошо слушать приятную музыку, звуки природы.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну надо выполнить взятые обязательства и быть ответственным и терпеливым.



Тельца ждут позитивные переживания. Ему благоприятно флиртовать и быть обаятельными.

Близнецам, чтобы не переутомится, не нужно отвлекаться от главного. Им поможет сосредоточенность и оптимизм.

Раку удастся урегулировать спорные моменты и найти компромиссные решения.

Льву надо заняться любимым делом и отдохнуть. Ему хорошо проявить заботу и опеку о домашних растениях и питомцах.

У Девы хороший период для знакомств и установления новых контактов. Она узнает много нового и интересного.

Весам надо философски смотреть на ситуацию и проявить выдержку. Им важно отчётливо видеть перспективу и не отказываться от своих желаний.

Скорпиону надо быть дружелюбным в коллективе и понимать интересы других людей.

У Стрельца хороший момент для активного участия в публичной деятельности. В личной жизни он сможет улучшить взаимоотношения за счёт более доверительного общения.

Козерог будет полон идей и планов. Его вдохновение повлияет на все сферы жизни.

Водолею важно уделить время семье и проявить себя заботливым. Честность и искренность укрепят родственные связи.

Рыбам нужен план. Срочные дела потребуют незамедлительной реакции, но в тоже веря нужно не отступать от ранее намеченного.

Также астролог сообщила, что 19 августа состоится Полнолуние в Водолее.

«В этот день лучше внимательно относиться ко всем предложениям. Надо проявить особую осторожность и не соглашаться на авантюры. Последствия могут быть неожиданными. Резкие перемены не желательны. Помогут благоразумие и консервативные взгляды. Благоприятно быть добрыми от души, совершать красивые и благородные поступки», — посоветовала она.

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В 12 лесничествах Подмосковья завершили обустройство минерализованных полос
19 августа 2024, 13:47

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Минерализованные полосы обустраивают в лесах Московской области для защиты от пожаров, в 12 лесничествах годовой по этим работам выполнен на сто процентов, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня, они не позволяют огню распространиться на большие территории или перейти на территорию леса с полей или земель иных категорий. В этом году специалисты Комлесхоза создали уже более 1,6 тыс. км минполос, что составляет свыше 93% от годового плана. А в 12 из 19 лесничеств эти работы выполнены полностью», — отметил глава областного Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.
В ведомстве отметили, что обустройство минерализованных полос завершено в Шатурском, Волоколамском, Талдомском, Дмитровском, Ступинском, Звенигородском, Сергиево-Посадском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском и Московском учебно-опытном лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В Комлесхозе области также напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в подмосковных лесах грозит крупными штрафами: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

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#подмосковье
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Подмосковные лесопожарные станции в этом году примут 40 единиц техники
19 августа 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На лесопожарные станции Подмосковья в этом году поступило 35 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Технику закупают в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
«На вооружение лесопожарных формирований приняли пассажирские и грузопассажирские автомобили, малые лесопатрульные комплексы, грузовики, пожарные автоцистерны, седельные тягачи и многое другое. Все транспортные средства оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС», – рассказали в пресс-службе.
Новую технику будут использовать для тушения лесных пожаров и для проведения лесохозяйственных работ в сложных условиях. В этом году планируется поставка ещё пяти единиц спецтехники.

В региональном Комлесхозе напомнили, что разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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#лес
#техника
#безопасность
#пожарная безопасность
#лесные пожары
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#комлесхоз мо
#подмосковье
#московская область
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Назван срок открытия нового ФОКа в Красногорске
19 августа 2024, 13:22

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и турецкой баней возводят на территории городского округа Красногорск, завершение строительства запланировано на первый квартал 2025 года, сообщает пресс-служба Главного правления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность объекта достигла пяти процентов. Ведётся устройство монолитных конструкций первого этажа будущего ФОКа», — отмечается в сообщении.
ФОК будет трёхэтажным. В нём разместится бассейн на 110 кубометров, турецкая баня, СПА-салон и джакузи. Проектом также предусмотрен буфет. Физкультурно-оздоровительный центр будет ежедневно работать в две смены, за сутки его смогут посетить около 70 человек.

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#красногорск
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#главгосстройнадзор мо
#бассейн
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В Подмосковье проведут горячую линию по вопросам дачной амнистии
19 августа 2024, 12:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Горячую линию, посвящённую дачной амнистии, откроет Управление Росреестра по Московской области в среду, 21 августа, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Звонки по вопросам постановки на кадастровый учёт и упрощённого оформления прав на земельные участки и расположенные на них жилые дома в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах специалисты Росреестра будут принимать по телефону 7-495-223-45-41 в период с 11 утра до часа дня 21 августа», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что за первое полугодие текущего года по дачной амнистии в регионе оформили в собственность около 30 тысяч индивидуальных жилых домов, их общая площадь составила свыше 7 миллионов квадратных метров.

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#московская область
#подмосковье
#горячая линия
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Инспекторы Минчистоты будут работать по-новому
19 августа 2024, 12:38

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Работа инспекторского состава Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области будет перестроена. О таком решении было объявлено на оперативном совещании руководства министерства с инспекторами, которое состоялось в областном правительстве
В совещании приняли участие более 230 сотрудников территориальных отделов и центрального аппарата ведомства, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
«Основная цель – перестроить работу инспектора от надзорной функции к непосредственному участию в решении проблем на земле. Главный акцент – на наиболее проблемных «красных» территориях. Такие встречи будем проводить регулярно. Следующую планируем на начало декабря», – заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
На совещания также обсудили подготовку жилого фонда к зиме, предотвращение навалов мусора на контейнерных площадках, работу с обращениями граждан, ежедневные задачи и контрольно-надзорные мероприятия, а также совершенствование деятельности инспекторского состава и внедрение в его работу инновационных технологий.

Как подчеркнул Мурашов, результат работы будет напрямую зависеть от вовлечённости в процесс инспекторов Минчистоты.

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#минчистоты
#инспектор
#подмосковье
#московская область
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«Приступ дождливой погоды»: Синоптик раскрыл, продлится ли лето в Москве и Подмосковье
Синоптик Шувалов: конец августа и начало сентября будет ясными и солнечными
19 августа 2024, 12:38

Фото: iStock/Phukhanh

Вторая половина августа жителей Москвы и Подмосковья радует солнечными и теплыми днями. Но как долго это будет, и не вернутся ли к нам дожди?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.

«Нас ждет продолжение лета. Но я бы не сказал, что жаркое. Сегодня, 19 августа, самый жаркий день на этой неделе, завтра все-таки к нам придет дождь, температура просядет до 23-24 градусов. В среду и четверг будет во всю светить солнце, без осадков. Следующий кратковременный приступ дождливой погоды будет пару часов и температура снизится до 21-22 градусов», — сообщил синоптик.

Он назвал эту неделю хорошей и благоприятной, несмотря на кратковременные дожди.
«Мы с очень теплой погоды переходим просто к теплой, что соответствует августовским климатическим значениям. Хорошая будет неделя: два дня с небольшим кратковременным дождем, который в принципе не испортит настроение», — сказал Шувалов.

По его словам, конец августа и первые числа сентября с вероятностью 70-80% пройдут при солнечной и ясной погоде, однако будет наблюдаться контраст между ночной и дневной температурами.

Говоря о других регионах, синоптик сказал, что не особо завидует южанам и сибирякам.

«Южанам я бы не позавидовал: в Краснодаре почти всю неделю 35-36 градусов, под конец недели возможны небольшие грозовые дожди. То же самое в Ростове-на-Дону и Воронеже. Весь юг в объятиях жары. Ничем особенным не отличается погода на Урале и в Сибири, потому что циклоны как руководители там, так и будут руководить. Например, в Тюмени температура повысится до 21 градуса, а потом снова провалится до 14-17, осенние мотивы в погоде очень заметные», — сообщил глава прогностического центра «Метео».

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В Павловском Посаде проверили готовность школьных библиотек к учебному году
19 августа 2024, 12:24

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Готовность школьных библиотек к новому учебному году проверил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Все школы Павлово-Посадского округа обеспечивают учеников с первого по одиннадцатый классы полным комплектом учебников и учебных пособий бесплатно. Учебные книги будут выдаваться в школьных библиотеках», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что по новым предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защита Родины», которые войдут в учебную программу с 1 сентября, учебники ещё не изданы, поэтому разрешено использовать издания прошлых лет. Кроме того, заключены поставки на обновлённые учебники по истории и обществознанию, они поступят в школьные библиотеки до конца года.

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#денис семёнов
#проверка
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Из Химок жителям Курской области отправили свыше 3 тонн гуманитарного груза
19 августа 2024, 12:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Из городского округа Химки в Курскую область отправили более 1,5 тонн гуманитарного груза. Это самые необходимые для пострадавших людей вещи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для курян собрали медикаменты, продукты, одежду и средства гигиены. В сборе приняли участие местные жители, волонтёры, общественники, депутаты и предприниматели. Ещё 1,5 тонны гуманитарного груза химчане передали накануне в распределительный центр.
«Химки в числе тех, кто первым присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Нам уже удалось собрать более трёх тонн самых необходимых вещей», – рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.
Всего в муниципалитете открыто девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Они расположены в ресурсном центре «Волонтёры Подмосковья», в местном отделении партии «Единая Россия», а также в территориальных управлениях микрорайонов.
«В Химках 19 августа пройдёт Единый день сбора гуманитарной помощи. С полудня все желающие могут принести необходимые вещи и канцтовары для детей в региональный ресурсный центр на улице 9 Мая, 18 Б», – сказал председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский.
Как отметили в администрации, всего за время проведения спецоперации из Химок для бойцов и жителей Донбасса отправили свыше 300 тонн гуманитарных грузов.

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#волонтеры
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В Раменском заложили капсулу в основание строящегося храма в честь бойцов СВО
19 августа 2024, 12:02

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших», посвящённый бойцам, павшим на специальной военной операции, строят на территории Дементьевского кладбища в Раменском, 17 августа там провели богослужение и заложили в основание храма капсулу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Чин основания храма возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. В закладке капсулы также приняли участие благочинный первого Раменского церковного округа, настоятель Борисоглебского и Троицкого храмов города. Раменское игумен Никодим (Лунев) и настоятель Казанского храма в Раменском протоиерей Андрей Козорезов», — говорится в сообщении.
В богослужении приняли участие замглавы Раменского округа Владимир Каменских, председатель окружного Комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков, глава штаба раменского Комитета СВО Анастасия Солодкова, участники СВО с семьями, родственники погибших бойцов. Ветераны боевых действий, волонтёры и активные жители Раменского округа.

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