«Исключить напористое поведение»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 19 по 25 августа

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew
В деловой сфере надо проявить предприимчивость. Необходимо составить план, оценить все трудности и с оптимизмом решительно браться за дело. В любви понадобится такт и обходительность. Для поддержания гармонии желательно полностью исключить напористое поведение. В вопросах здоровья благоприятны диеты. Спортивную активность и нагрузку лучше значительно уменьшить. Хорошо слушать приятную музыку, звуки природы.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо выполнить взятые обязательства и быть ответственным и терпеливым.
Тельца ждут позитивные переживания. Ему благоприятно флиртовать и быть обаятельными.
Близнецам, чтобы не переутомится, не нужно отвлекаться от главного. Им поможет сосредоточенность и оптимизм.
Раку удастся урегулировать спорные моменты и найти компромиссные решения.
Льву надо заняться любимым делом и отдохнуть. Ему хорошо проявить заботу и опеку о домашних растениях и питомцах.
У Девы хороший период для знакомств и установления новых контактов. Она узнает много нового и интересного.
Весам надо философски смотреть на ситуацию и проявить выдержку. Им важно отчётливо видеть перспективу и не отказываться от своих желаний.
Скорпиону надо быть дружелюбным в коллективе и понимать интересы других людей.
У Стрельца хороший момент для активного участия в публичной деятельности. В личной жизни он сможет улучшить взаимоотношения за счёт более доверительного общения.
Козерог будет полон идей и планов. Его вдохновение повлияет на все сферы жизни.
Водолею важно уделить время семье и проявить себя заботливым. Честность и искренность укрепят родственные связи.
Рыбам нужен план. Срочные дела потребуют незамедлительной реакции, но в тоже веря нужно не отступать от ранее намеченного.
Также астролог сообщила, что 19 августа состоится Полнолуние в Водолее.
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Ложные надежды и пустые слова: астролог рассказала, какие знаки зодиака могут ждать неприятности
Овну надо выполнить взятые обязательства и быть ответственным и терпеливым.
Тельца ждут позитивные переживания. Ему благоприятно флиртовать и быть обаятельными.
Близнецам, чтобы не переутомится, не нужно отвлекаться от главного. Им поможет сосредоточенность и оптимизм.
Раку удастся урегулировать спорные моменты и найти компромиссные решения.
Льву надо заняться любимым делом и отдохнуть. Ему хорошо проявить заботу и опеку о домашних растениях и питомцах.
У Девы хороший период для знакомств и установления новых контактов. Она узнает много нового и интересного.
Весам надо философски смотреть на ситуацию и проявить выдержку. Им важно отчётливо видеть перспективу и не отказываться от своих желаний.
Скорпиону надо быть дружелюбным в коллективе и понимать интересы других людей.
У Стрельца хороший момент для активного участия в публичной деятельности. В личной жизни он сможет улучшить взаимоотношения за счёт более доверительного общения.
Козерог будет полон идей и планов. Его вдохновение повлияет на все сферы жизни.
Водолею важно уделить время семье и проявить себя заботливым. Честность и искренность укрепят родственные связи.
Рыбам нужен план. Срочные дела потребуют незамедлительной реакции, но в тоже веря нужно не отступать от ранее намеченного.
Также астролог сообщила, что 19 августа состоится Полнолуние в Водолее.
«В этот день лучше внимательно относиться ко всем предложениям. Надо проявить особую осторожность и не соглашаться на авантюры. Последствия могут быть неожиданными. Резкие перемены не желательны. Помогут благоразумие и консервативные взгляды. Благоприятно быть добрыми от души, совершать красивые и благородные поступки», — посоветовала она.
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Анастасия Бондарева