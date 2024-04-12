«Безумие и провокация»: протоиерей Ильичёв — о признании РПЦ террористической

Фото: iStock/dimid_86
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы затем запретить его деятельность на территории страны. Соответствующее предложение он намерен направить в эстонский парламент.
Эстонская Православная Церковь (ЭПЦ) является частью Русской Православной Церкви (РПЦ), поэтому, когда слышишь подобные заявления от представителей той или иной страны, начинаешь задумываться, всё ли у них в порядке с головой. Православие в Эстонии имеет свои корни, и политикам не удастся перечеркнуть историю, рассказал в беседе с «Радио 1» протоиерей Димитрий Ильичёв.
Эстония уже не в первый раз становится инициатором гонений на РПЦ. Так, власти сообщали о высылке российского духовенства и признании русской церкви нелегитимной. Подобные гонения наблюдаются и в Болгарии, и на Украине, церкви которых также являются частью РПЦ.
В настоящее время эстонские власти продвигают двойные стандарты, подчеркнул протоиерей. Дело в том, что в стране предполагается продолжение работы православных храмов, однако все связи с Москвой будут разорваны. Но это невозможно из-за зависимости ЭПЦ от РПЦ.
В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией
«Театр абсурда»: в РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии
«Папе Римскому общаться с террористами?»: Захарова — о признании РПЦ террористической
Эстония уже не в первый раз становится инициатором гонений на РПЦ. Так, власти сообщали о высылке российского духовенства и признании русской церкви нелегитимной. Подобные гонения наблюдаются и в Болгарии, и на Украине, церкви которых также являются частью РПЦ.
В настоящее время эстонские власти продвигают двойные стандарты, подчеркнул протоиерей. Дело в том, что в стране предполагается продолжение работы православных храмов, однако все связи с Москвой будут разорваны. Но это невозможно из-за зависимости ЭПЦ от РПЦ.
«Говорить, что Московский патриархат является террористической организацией — это абсолютнейшее безумие. Честно нужно сказать, что как только начинается разделение и разжигание вражды на религиозной почве, после этого начинаются страшные катаклизмы, потому что тем самым политики теряют поддержку своего же народа. Я понимаю, что всем хочется думать, что РПЦ является частью политической системы России, но на самом деле это не так. Задача РПЦ — проповедовать слово истины и помогать людям идти на пути спасения и наследования Царствия Божия, вот и всё», — подчеркнул Димитрий Ильичёв.Он отметил, что в Эстонии большое количество граждан исповедуют православие и говорят на русском языке. Для них церковь является местом поддержки и общения. Однако как в таком случае должны называться прихожане — террористами? — задался вопросом собеседник издания. И как тогда должна именоваться сама Эстонская православная церковь?
«Эти громкие лозунги и высказывания о том, что РПЦ является террористической организацией — это либо безумие, либо очень серьёзно продуманная провокация, которая рассчитана на разжигание вражды в своём же народе», — заключил протоиерей.Читайте также:
В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией
«Театр абсурда»: в РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии
«Папе Римскому общаться с террористами?»: Захарова — о признании РПЦ террористической
Анастасия Чинкова