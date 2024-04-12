Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Театр абсурда»: в РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии

«Театр абсурда»: в РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии

12 апреля 2024, 13:09
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Глава синодального отдела МП по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал заявление главы МДВ Эстонии Лаури Ляэнеметса.
Ранее Лаури Ляэнеметса заявил, что обратится в парламент с просьбой признать террористической организацией Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ МП).

«Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли», — написал Легойда в своём Telegram-канале.



Как отметил представитель РПЦ, совершенно очевидно, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а в республике действует Эстонская православная церковь, которая является законопослушной организацией.

Ранее высказывание Ляэнеметса также прокомментировала официальный представитель МИД РФ, которая заявила, что его слова — признак душевного нездоровья.

Читайте также:

В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией

В РПЦ прокомментировали благотворительность Инстасамки, Моргенштерна* и Киркорова

РПЦ призвала россиян брать отгулы для посещения храмов
#рпц
#мвд
#эстония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страшнее Вьетнама»: Джонсон — о том, чем будет украинский провал для Запада
12 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/JARAMA

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон боится, что Россия может овладеть Киевом.
По его словам, если РФ возьмёт под контроль Киев, это станет для «американского лидерства на мировой арене» катастрофой более крупной, чем исход войны во Вьетнаме.

Он добавил, что «молится», чтобы в США прекратили блокировать финансирование Украины на сумму около 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация очень мрачная, а задержка — ужасна.

Кроме этого, Джонсон заявил, что хаотичное бегство из Афганистана в 2021 году — «ничто по сравнению с возможной победой РФ на Украине».

Читайте также:

Плана «Б» нет: Украина рискует остаться без помощи США

AC: администрация Байдена признала, что сильно занизила данные о помощи Украине

Госдеп США одобрил продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk Phase III
#украина
#сша
#европа
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Временный поверенный в делах Италии в Москве прибыл в МИД на рабочую встречу
12 апреля 2024, 12:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что дипломат прибыл в МИД РФ примерно в 11 часов по мск. Российское внешнеполитическое ведомство ранее не объявляло о его вызове в министерство.

Причины визита и иные подробности в МИД России не уточнили.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или его замене сейчас бессмысленны.

Читайте также:

В МИД РФ резко высказались о переговорах с США по стратегическим вооружениям

ФСБ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском

В Крыму рассказали о колоссальном ущербе от нахождения в составе Украины
#мид рф
#дипломат
#россия
#италия
#посол
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии призвали начать обсуждение переговоров по Украине
Глава бундестага Бас: Западу нужно начать обсуждение переговоров по Украине
12 апреля 2024, 12:28

Фото: iStock/photosvit

Президент бундестага Германии Бербель Бас призвала западные страны начать обсуждение мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она сообщила в эфире телеканала Das Erste.
Она подчеркнула, что нельзя всё время говорить о новых поставках оружия и вести дискуссии об армии. Необходимо начать рассматривать проведение мирных переговоров для завершения конфликта.

Однако Бас добавила, что исход конфликта будет решён исключительно между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, поскольку Запад не вправе навязывать свою позицию по данному вопросу.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности проведения каких-либо переговоров с Москвой в настоящее время.

Читайте также:

RS: Киеву нужно начать переговоры с Москвой, пока на Украине не наступил крах

США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой

Тысячи человек в Берлине вышли на протесты за переговоры с Украиной
#германия
#украина
#переговоры
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия Израиля и «Моссад» утвердили планы ответа на случай атаки со стороны Ирана
12 апреля 2024, 11:59

Фото: iStock/Zeferli

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведка «Моссад» утвердили планы ответной атаки в случае, если Израиль подвергнется нападению со стороны Ирана. Об этом сообщает портал Ynet.
Кроме того, в последние дни ВС Израиля и ВС США усилили координацию.

В настоящее время службы безопасности готовятся к возможном реакции со стороны Ирана, исходя из того, что Тегеран не стал отказываться от своего первоначального плана ответа на удар в Дамаске, который приписывается Израилю.

Официальный представитель ЦАХАЛ Ланиэль Хагари ранее сообщил американскому телеканалу CNN, что военные нанесли удар не по консульству в Дамаске, а по зданию Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было замаскировано под гражданскую постройку.

Читайте также:

Telegraph: Британия должна напасть на Иран в случае удара Тегерана по Израилю

ISNA: Иран выпускает девять типов ракет, способных достичь всех целей в Израиле

Иран пригрозил наказать Израиль за атаку на консульство в Дамаске
#израиль
#иран
#конфликт
#удар
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме призвали Пугачеву извиниться за свои ошибки
12 апреля 2024, 11:22

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Госдуме призвали Аллу Пугачеву извиниться за антироссийскую позицию, пишет РИА Новости.
По словам депутата Государственной думы Сергея Соловьева, от действий певицы будет зависеть, сможет ли она снова выступать в России. Он отметил, что Пугачевой лучше признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ.

Соловьев добавил, что, несмотря на возможные извинения, Пугачева все равно не сможет выступать в эфирах главных российских телеканалов. По его мнению, экс-Примадонне теперь доступны только сцены второго порядка. Творческую судьбу Пугачевой Соловьев охарактеризовал так: «Закат, забвение, угасание».

Ранее стало известно, что Алла Пугачева может приехать в Россию летом этого года. По словам ее знакомых, она планирует провести в стране пару дней.

Читайте также:

Продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии

Стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции

«Зарабатывай, пока можешь»: Алла Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после критики
#россия
#госдума
#алла пугачёва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ резко высказались о переговорах с США по стратегическим вооружениям
В МИД РФ заявили, что рассуждать с США об альтернативе ДСНВ бессмысленно
12 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или его замене сейчас бессмысленны. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Ермакова, Штатам не нужно строить иллюзии относительно заключения новых соглашений с Россией в области контроля над вооружениями. Глава департамента отметил, что Вашингтон не уважает российских интересов.

Дипломат подчеркнул, что американские власти отказываются предметно работать над снижением градуса напряженности между двумя государствами.

Напомним, 21 февраля прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. 28 февраля российский лидер подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.

Читайте также:

Между Россией и США не осталось доверия в рамках ДСНВ, заявил Лавров

Посол Антонов заявил, что США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ

Россия ответила на заявления США по ДСНВ
#москва
#сша
#владимир путин
#президент
#закон
#лидер
#дипломат
#рф
#антонов
#дснв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Словении вызвана МИД РФ
Посла Словении вызвали в МИД из-за высылки российского дипломата
12 апреля 2024, 10:55

Фото: iStock/iDymax

Посол Словении 12 апреля вызвана в МИД России, пишет ТАСС.
Как сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве, посла Словении вызвали в МИД 12 апреля. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной.

В конце марта Словения объявила сотрудника посольства России в Любляне персоной нон грата и выслала его из страны. По данным СМИ, власти страны пошли на такой шаг из-за того, что дипломат якобы «осуществлял деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом».

В МИД России незамедлительно отреагировали на инцидент. В ведомстве заявили, что Москва ответит Любляне на высылку российского дипломата.

Читайте также:

МИД: Россия опасается, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо

МИД России: диалог с США по обмену заключенными ведется по закрытому каналу

МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
#словения
#россия
#мид рф
#посол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это не мы»: В Киргизии постарались откреститься от прекращения обслуживания карт «Мир»
Премьер Жапаров: власти Киргизии не причастны к отказу от карт «Мир»
12 апреля 2024, 10:54

Фото: iStock/Diy13

Власти Киргизии не причастны к отказу от обслуживания карт российской платёжной системы «Мир». Такое заявление сделал премьер-министр республики Акылбек Жапаров.
По его словам, решение об отказе от карт было принято Межбанковским процессинговым центром, который управляется коммерческими банками и не относится к правительству. По всей видимости, эти банки опасались введения западных санкций, предположил политик.

Жапаров подчеркнул, что власти страны не боятся санкционных ограничений, поскольку даже при их наличии жизнь продолжается. Также он заявил об отсутствии объективных оснований для введения санкций. Он утверждает, что о блокировке карт власти узнали уже после прекращения их обслуживания.

Политик подчеркнул, что карта «Мир» была бы полезна в Киргизии, поскольку больше миллиона граждан республики сейчас трудятся в России. Все они пользовались этой платёжной системой. В качестве альтернативы Жапаров предложил открыть в стране филиал российского банка, однако в настоящее время это не реализовано.

Читайте также:

В Киргизии перестанут работать карты «Мир» из-за санкций

Отказ Киргизии от карт «Мир» вызван давлением Латвии, заявил премьер Жапаров

Песков раскрыл, почему страны начали отказываться от обслуживания карт «Мир»
#киргизия
#россия
#карта «мир»
#политика
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США предложили схему финансирования Украины за счёт России
12 апреля 2024, 10:25

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

Штаты предложили схему помощь Украине за счёт России, пишет Financial Times (FT).
По данным издания, Украине хотят предоставить десятки миллиардов евро авансом, под залог будущих прибылей от заблокированных в западных странах российских государственных активов.

Предложение Вашингтона позволит достичь того самого компромисса по спорному вопросу, куда направить прибыль с активов — на военные или гражданские нужды, заявил источник среди европейских дипломатов.

В случае, если выручка достигнет €1 млрд, Киев сможет получить по более чем €300 млн на оборону, на реконструкцию и на обеспечение кредитов, добавил он.

При этом облигации за счет российских активов могут принести €30–40 млрд в следующие десяти лет и €50–60 млрд в течение 20 лет, подчеркнул он. Все будет зависеть от процентных ставок.

Чихайте также:

Плана «Б» нет: Украина рискует остаться без помощи США

В США допустили организацию Трампом переговоров России и Украины

Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет из-за планов США
#россия
#украина
#сша
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф