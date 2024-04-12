«Театр абсурда»: в РПЦ прокомментировали заявление главы МВД Эстонии

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Глава синодального отдела МП по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал заявление главы МДВ Эстонии Лаури Ляэнеметса.
Ранее Лаури Ляэнеметса заявил, что обратится в парламент с просьбой признать террористической организацией Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ МП).
Как отметил представитель РПЦ, совершенно очевидно, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а в республике действует Эстонская православная церковь, которая является законопослушной организацией.
Ранее высказывание Ляэнеметса также прокомментировала официальный представитель МИД РФ, которая заявила, что его слова — признак душевного нездоровья.
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«Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли», — написал Легойда в своём Telegram-канале.
Как отметил представитель РПЦ, совершенно очевидно, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а в республике действует Эстонская православная церковь, которая является законопослушной организацией.
Ранее высказывание Ляэнеметса также прокомментировала официальный представитель МИД РФ, которая заявила, что его слова — признак душевного нездоровья.
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Алёна Самарева