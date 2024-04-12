«Папе Римскому общаться с террористами?»: Захарова — о признании РПЦ террористической

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать РПЦ террористической организацией.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс инициировал признание РПЦ в стране террористической организацией. Он отметил, что у него как у министра внутренних дел «нет другого выхода». Ляэнеметс намерен предложить эту инициативу в суде.
Накануне Эстонская православная церковь заявила, что не намерена разрывать канонические связи с Русской православной церковью, поскольку исторически связана с ней.
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«Все признаки душевного здоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами?», — сказала она «Известиям».
Накануне Эстонская православная церковь заявила, что не намерена разрывать канонические связи с Русской православной церковью, поскольку исторически связана с ней.
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Алёна Самарева