Быки Демут-Малиновского в Петербурге будут отреставрированы к концу года

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Реставрация быков Демут-Малиновского в Санкт-Петербурге, которые украшали въезд на территорию бывшего мясокомбината, завершат до конца декабря этого года. Об этом сообщили в Комитете по госконтролю, использованию и охране памятников.
«Сейчас на основании разрешения, выданного КГИОП на срок до 31 декабря 2024 года, ведутся работы по реставрации скульптур», – прокомментировали «Петербургскому дневнику» в Смольном.
Тем временем в Кемерове завершилось благоустройство дворовых территорий города. По словам мэра города Дмитрий Анисимов, в разных районах преобразилось больше 600 дворов.
«Жители имеют право контролировать работы на всех этапах и активно это делают. Немало корректив вносится уже в процессе ремонта. Приёмку тоже осуществляют жители. Без их одобрения двор просто не будет сдан. Но и после завершения работ подрядчик обязан устранять недочёты, гарантия на отремонтированный двор составляет пять лет», — приводит «Сiбдепо» слова Анисимова.Ранее сообщалось, что в Москве заканчиваются работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта «Кутузовский» и «Сити-Багратион».
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Мелисса Тимофеева