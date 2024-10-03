В Раменском началась консервация фонтанов

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Консервацию фонтанов проводят в Раменском городском округе, о том, какие именно работы при этом проводят, рассказал руководитель отдела благоустройства бюджетного учреждения «СиБ» Марат Мальсургенов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В фонтане на площади Молодежи не только закрывают чашу сверху, но и демонтируют насос, потому что его нельзя оставлять на зиму. Кроме того, рабочие снимают подсветку и очищают её специальным раствором, чтобы она нормально функционировала в будущем году», — сказал Марат Мальсургенов.Он добавил, что помимо фонтана на площади молодёжи, ведётся консервация ещё девяти расположенных в городе объектов. Все работы планируется завершить до 16 октября.
В администрации отметили, что тёплый сентябрь позволил продлить городской сезон фонтанов, однако с началом листопада эти объекты необходимо закрывать, так как листья забивают фильтры, и струю теряют напор.
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Лев Каштанов