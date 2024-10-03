Благоустройство причалов «Кутузовский» и «Сити-Багратион» скоро завершится

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве заканчиваются работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта «Кутузовский» и «Сити-Багратион». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
Он пояснил, что эти пристани находятся на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра Москва-Сити. Планируется создать там удобные подходы к причалам и обустроить комфортное место для отдыха. При этом работы по благоустройству завершены уже на 95%. Полностью проект будет готов в октябре.
По словам Бирюкова, в ходе благоустройства была проложена кабельная канализация длиной свыше трех километров, благодаря чему удалось убрать воздушные линии электропередачи и связи, что улучшило визуальный облик и обеспечило безопасную эксплуатацию коммуникаций.
В сквере имени П.И. Багратиона провели работы по обновлению тротуаров, установили новые уличные фонари, привели в порядок цветники и создали газон, а также установили скамейки-настилы.
Рядом с причалом «Кутузовский» была создана новая спортивная площадка. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение является важной частью всех проектов по благоустройству столицы.
В процессе работ были сохранены все существующие зелёные насаждения. В настоящее время завершается создание газона площадью 38,3 тысячи квадратных метров и цветников. Поздней осенью высадят более 50 деревьев и почти 400 кустарников.
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По словам Бирюкова, в ходе благоустройства была проложена кабельная канализация длиной свыше трех километров, благодаря чему удалось убрать воздушные линии электропередачи и связи, что улучшило визуальный облик и обеспечило безопасную эксплуатацию коммуникаций.
«Обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П.И. Багратиона на общей площади 3,5 тысячи квадратных метров, в зеленой зоне около причала «Кутузовский» на месте протопов и существующих тропинок сделали дорожки с экологичным покрытием. На проезжей части набережной Тараса Шевченко уложили асфальтовое покрытие площадью 127 тысяч «квадратов», — рассказал Бирюков.
В сквере имени П.И. Багратиона провели работы по обновлению тротуаров, установили новые уличные фонари, привели в порядок цветники и создали газон, а также установили скамейки-настилы.
Рядом с причалом «Кутузовский» была создана новая спортивная площадка. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение является важной частью всех проектов по благоустройству столицы.
В процессе работ были сохранены все существующие зелёные насаждения. В настоящее время завершается создание газона площадью 38,3 тысячи квадратных метров и цветников. Поздней осенью высадят более 50 деревьев и почти 400 кустарников.
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Элина Позднякова