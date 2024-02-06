Быков* оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации

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Писателя Дмитрия Быкова* оштрафовали на 10 тысяч рублей по приговору Никулинского суда города Москвы. Творец-иноагент был наказан за участие в деятельности нежелательной организации.
Адвокат Дмитрия Быкова* Василий Кушнир сообщил, что писатель был оштрафован за интервью, данное им изданию «Новая газета. Европа»**, которое признано в России нежелательной организацией.
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