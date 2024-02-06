Писателя Акунина* заочно арестовали и объявили в международный розыск

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Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск писателя Бориса Акунина, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Басманный суд Москвы объявил писателя Акунина* в международный розыск.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева