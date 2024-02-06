Писателя Акунина* заочно арестовали и объявили в международный розыск

В Саранске самолет Superjet авиакомпании «Россия» с фигуристами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в сугроб, предварительно, из-за ее плохого состояния. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.