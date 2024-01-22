Журналистка Ася Казанцева сообщила о своей эмиграции в Грузию

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Специализирующаяся на научных темах журналистка Ася Казанцева сообщила, что переезжает жить в столицу Грузии Тбилиси. Причиной этого она назвала травлю со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового.
Также одной из причин своего переезда девушка назвала постоянные отмены её лекций, в декабре магазин «Читай-город» отменил презентацию её новой книги из-за негативных комментариев под объявлением о предстоящем мероприятии. Кроме того, по её словам, то и дело появляются слухи о возможном уголовном преследовании, а её знакомый адвокат, по словам Казанцевой, сказал, что если на неё захотят завести уголовное дело, то найдут за что.
В декабре депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой разместил в своём телеграм-канале пост, в котором указал тедефон и домашний адрес журналистки. Своё послание он снабдил комментарием: «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».
Ася Казанцева известна своей либеральной позицией. Она неоднократно критиковала проведение спецоперации, а Россию как-то однажды сравнила со свиньёй. Кроме того, журналистка активно продвигала в стране тему ЛГБТ*.
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В декабре депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой разместил в своём телеграм-канале пост, в котором указал тедефон и домашний адрес журналистки. Своё послание он снабдил комментарием: «Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».
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Александр Бойцов