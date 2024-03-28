Биолог Лукашевич назвал растение, которое первым зацветёт в Подмосковье

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Первым растением, которое зацветёт в Подмосковье, в этом году по традиции станет мать-и мачеха. Об этом сообщил «Радио 1» начальник отдела лесопатологического обследования Мособллеса Комитета лесного хозяйства Московской области, кандидат биологических наук Руслан Лукашевич.
«Мы не можем обмануть природу, и в любом случае первое, что у нас зацветёт, – это, как ни удивительно, мать-и мачеха. Она всегда цветёт примерно в одно и то же время. Это отнюдь не редкое растение, оно встречается везде, в первую очередь по обочинам дорог. Оно сразу бросается в глаза, поскольку это яркие, жёлтые цветки, а все мы за зиму соскучились по яркому цвету», – сказал собеседник «Радио 1».Практически одновременно, по его словам, в Московской области распускаются другие, менее заметные цветы.
«Это орешник и серая ольха, у которых малозаметные цветочки. Они не так бросаются в глаза», – отметил Лукашевич.Как отметил биолог, от того, насколько резко происходит потепление, природные ритмы растений меняются не столь сильно.
«Процесс оттаивания земли и начало сокодвижения у растений в любом случае определяют заложенные в живых организмах природные ритмы. Есть ряд важных показателей, а именно – устойчивый переход среднесуточной температуры через 0°С, который мы сейчас наблюдаем. Следующий температурный порог – это +5°С», – пояснил представитель подмосковного Комлесхоза.Ранее в Минэкологии Московской области предупредили о скором начале цветения первоцветов. Экологи призывают не рвать неокрепшие растения, причём не только редкие. После длительного покоя они набираются сил перед цветением и размножением, и их сбор может нанести вред экосистеме.
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Лора Луганская