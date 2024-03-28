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Биолог Лукашевич назвал растение, которое первым зацветёт в Подмосковье

28 марта 2024, 17:17
Фото: Istockphoto / LUMIKK555

Фото: Istockphoto / LUMIKK555

Первым растением, которое зацветёт в Подмосковье, в этом году по традиции станет мать-и мачеха. Об этом сообщил «Радио 1» начальник отдела лесопатологического обследования Мособллеса Комитета лесного хозяйства Московской области, кандидат биологических наук Руслан Лукашевич.
«Мы не можем обмануть природу, и в любом случае первое, что у нас зацветёт, – это, как ни удивительно, мать-и мачеха. Она всегда цветёт примерно в одно и то же время. Это отнюдь не редкое растение, оно встречается везде, в первую очередь по обочинам дорог. Оно сразу бросается в глаза, поскольку это яркие, жёлтые цветки, а все мы за зиму соскучились по яркому цвету», – сказал собеседник «Радио 1».
Практически одновременно, по его словам, в Московской области распускаются другие, менее заметные цветы.

«Это орешник и серая ольха, у которых малозаметные цветочки. Они не так бросаются в глаза», – отметил Лукашевич.
Как отметил биолог, от того, насколько резко происходит потепление, природные ритмы растений меняются не столь сильно.
«Процесс оттаивания земли и начало сокодвижения у растений в любом случае определяют заложенные в живых организмах природные ритмы. Есть ряд важных показателей, а именно – устойчивый переход среднесуточной температуры через 0°С, который мы сейчас наблюдаем. Следующий температурный порог – это +5°С», – пояснил представитель подмосковного Комлесхоза.
Ранее в Минэкологии Московской области предупредили о скором начале цветения первоцветов. Экологи призывают не рвать неокрепшие растения, причём не только редкие. После длительного покоя они набираются сил перед цветением и размножением, и их сбор может нанести вред экосистеме.

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Роскомнадзор не видит необходимости в ограничении работы Telegram в РФ
28 марта 2024, 18:30

Фото: iStock/Thx4Stock

В Роскомнадзоре заявили, что не видят необходимости в ограничении работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным РИА Новости, администрация мессенджера с 2021 года удалила более 256 тысяч запрещенных материалов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет. По его словам, основателю мессенджера Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что Telegram используется в том числе и террористами.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также высказался по поводу работы мессенджера. Парламентарий сообщил, что Telegram сотрудничает с правоохранительными органами.

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#telegram
#депутат
#социальные сети
#мессенджеры
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Аренда квартир подорожала в России в среднем на 16%
28 марта 2024, 18:30

Фото: iStock/LENblR

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев заявил, что в Росси за год съём жилья в среднем подорожал на 16%.
«Рост арендных ставок квартир обусловлен дисбалансом в структуре спроса и предложение. Интерес к аренде остаётся почти таким же, как и год назад. В этот же период экспозиция уменьшилась из-за того, что сейчас для многих россиян аренда является более привлекательными вариантом, чем покупка жилья в ипотеку под высокий процент», — пояснил в беседе с Газета.ру Каменев.

Ранее уполномоченный представитель президента Гильдии риэлтеров Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты города Серпухов Любовь Голубева в беседе с «Радио 1» объясняла изменения в законодательстве, касающиеся порядка посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.

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#квартиры
#аренда
#покупка
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#цена
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В России пройдёт Форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла»
28 марта 2024, 18:20

Фото: iStock/Tippapatt

В России с 27 по 30 мая будет проходить X Международный Форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла». Об этом «Радио 1» сообщили в Минпромторге России.
Мероприятие организуют Министерство промышленности и торговли РФ и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

Программа Форума будет поделена на тематические блоки: технологии и инновации, электронная коммерция, логистика, маркетинг, HR, фармацевтика, финтех, торговые форматы и пространства, индустрия моды, WineRetailWeek и конгресс по борьбе с нелегальной торговлей.

Форум проводится ежегодно. На его площадке собираются представители федеральных и региональных розничных сетей, предприятий электронной торговли, IT и сервисных компаний, поставщиков оборудования, банков, федеральных и региональных органов власти, отраслевых объединений ритейлеров и производителей.

Отмечается, что спикерами традиционно выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент X5 Group Екатерина Лобачёва, управляющий директор OZON Сергей Беляков, основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.

В рамках Форума состоятся пленарные заседания, конференции, презентации и круглые столы.

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#бизнес
#форум
#россия
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Файзова из СИЗО привезли к квартире в Красногорске, которую снимали террористы
28 марта 2024, 18:01

Фото: iStock/Thomasaf

Участника нападения на «Крокус Сити Холл» привезли к квартире в Красногорске, которую террористы снимали перед терактом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому в ЖК «Большое Путилково». Они проводят следственные действия с 19-летним террористом Мухаммадсобиром Файзовым, которого вынесли из автомобиля на руках и пересадили на каталку.

Квартира, по данным следствия, принадлежит повару Алишеру Касимову, которого несколько дней назад арестовал Басманный городской суд Москвы.

Следственный комитет РФ также сообщил о том, что удалось установить связи террористов в украинскими националистами, которые переводили им деньги в криптовалюте. По этому делу задержан ещё один подозреваемый, который участвовал в схеме финансирования террористов.

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#террористы
#крокус сити холл
#ск рф
#суд
#квартира
#полиция
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«Стой, где стоишь»: актер Бурунов поделился эмоциями о теракте в «Крокусе»
Сергей Бурунов стал свидетелем случившегося в «Крокусе»
28 марта 2024, 17:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

По словам актера, во время трагедии он ехал на концерт — когда началась стрельба, артист уже подъезжал к зданию «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Актер сказал, что в первые минуты от увиденного просто растерялся, как и прочие участники событий.

«Не осознал до конца, что происходит», — поделился Бурунов.
Тревогу забила директор актера, которая позвонила ему и попросила связаться с находившимся внутри Сергеем Светлаковым. Бурунов отметил, что в «Крокусе» на момент происшествия находилась его помощника, которую позже он забрал на МКАДе. Сидя в машине актер открыл окно и почувствовал запах пороха.

Чудом избежавший трагедии Бурунов выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что только время и внутренняя солидарность способны помочь пережить такие страшные события.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.


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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#террористы
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Отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест
28 марта 2024, 17:53

Фото: iStock/OlFedv

Отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест. Об этом рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Ранее в Москве были задержаны Исраил Исломов и два его сына — Диловар и Аминчон. Их подозревают в причастности к совершению террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Одному из сыновей Исломова, Диловару принадлежал автомобиль Renault, который он продал исполнителям теракта.

Как сообщали ранее в правоохранительных органах, Исломов, как и еще один фигурант дела Алишер Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт и способствовали террористам в его осуществлении.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении. Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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#крокус сити холл
#теракт
#терроризм
#суд
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Территорию Братцевского парка в Красногорске передали для благоустройства
28 марта 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Четыре земельных участка в Красногорске, на которых расположен Братцевский лесопарк, передали в безвозмездное пользование для дальнейшего благоустройства муниципальному автономному учреждению культуры «Парки Красногорска», сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Передача земли позволит руководству парка запланировать дальнейшее развитие этого объекта. Непременно с учётом пожеланий жителей», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Общая площадь переданной земли составила два гектара. В настоящее время в Братцевском парке есть спортивная и детская площадки, создана зона для барбекю, обустроен сухой пляж с шезлонгами и установлена тринадцатиметровая деревянная ладья, сделанная из сибирской лиственницы.

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#красногорск
#парк
#благоустройство
#земельные участки
#минимущества
#наталья адигамова
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Подольским школьникам провели урок на тему пожарной безопасности
28 марта 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие на тему пожарной безопасности для школьников городского округа Подольск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Познавательное занятие прошло в средней общеобразовательной школе № 21 городского округа Подольск.

«Сотрудники продемонстрировали любознательным ребятам пожарно-технический инструмент и оборудование спецтехники, открыв для них технические отсеки автоцистерны. Все желающие смогли посидеть в кабине пожарной автоцистерны, примерить на себя боевую одежду пожарного и теплоотражательный костюм, а после этого увидеть впечатляющую работу лафетного ствола. Также специалисты сопровождали показ интересным рассказом о причинах возникновения пожаров и порядке действий при возникновении опасных ситуаций. В завершении мероприятия четвероклассникам подарили памятки с профилактическим материалом и сделали коллективное фото на память», — поделился начальник части Андрей Роман.

Стоит отметить, что профилактические занятия для школьников помогают формировать у них чёткий план действий ​во время непредвиденных ситуаций.

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#подольск
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#мособлпожспас
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В Балашихе благоустроят сквер Семьи, любви и верности
28 марта 2024, 17:15

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Сквер Семьи, любви и верности, расположенный на улице Батицкого в микрорайоне Заря городского округа Балашиха благоустроят в текущем году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«В рамках работ по благоустройству в сквере создадут новые входные группы, обустроят комфортные зоны отдыха и установят теневые навесы. Кроме того, планируется обновить пешеходные дорожки, установить лавочки и урны и провести дополнительное озеленение», — говорится в сообщении.
Общая площадь благоустраиваемой территории составит 1,3 гектара. Все работы должны быть завершены до конца августа текущего года.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2024 году планируется благоустроить 95 объектов. В частности, работы проведут в 23 пешеходных зонах, 16 скверах, 14 парках, 12 лесопарках, а также на набережных, в детских скверах и в активных зонах парков. Кроме того, планируется привести в порядок пять стел.

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#министерство благоустройства мо
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