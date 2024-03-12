Синоптик Вильфанд предупредил о потеплении в Европейской части РФ

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.
«Ночные температуры в первой половине недели отрицательные, а дневные в послеполуденные часы. В выходные будет уже облачная погода. До этого будет солнце, а в пятницу, субботу и воскресенье будет уже более облачная погода. Но ветер южный, а в условиях повышения температуры ночи около 0 °С дневная температура будет уже 5-7 °С», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.
По его словам, в отдельных районах Московской области ожидается температура выше нормы.
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Мелисса Тимофеева