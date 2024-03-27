В подмосковном Минэкологии предостерегли от сбора первоцветов





«Резкое потепление в ближайшие две недели может вызвать массовое цветение растений, в том числе краснокнижных. Срывать их категорически запрещено. Однако и распространённые цветы собирать не советуем, ведь весной всё живое особенно уязвимо. Растения после длительного покоя набираются сил перед цветением и размножением, и их сбор может нанести вред экосистеме», – предупредил глава Минэкологии регионаПо данным специалистов, одни из самых ранних растений Подмосковья – рябчик шахматный, занесённый в Красную книгу России, печёночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, хохлатка Маршалла, бурачок Гмелина, горицвет весенний и хохлатка полая.В министерстве напомнили, что уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений влечёт наложение штрафа.