Биолог объяснил, какую клубнику не стоит покупать

20 июня 2026, 13:34

Биолог Ларионов: не стоит покупать клубнику с блеском и химическим запахом

Фото: istockphoto/PapillencePhoto

Клубника, несмотря на свои вкусовые качества, может таить в себе угрозу для здоровья, если содержит избыточное количество нитратов или пестицидов. О том, как распознать опасные ягоды и на что обращать внимание при покупке, рассказал профессор кафедры биоэкологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.





По словам эксперта в интервью URA.RU, критической для организма считается концентрация нитратов свыше 100 мг на килограмм продукта. Также негативный эффект могут давать пестициды. Употребление таких ягод способно вызвать тошноту, рвоту, диарею и головокружение. В группе особого риска — беременные женщины и дети. При этом Ларионов уточнил, что малые дозы химикатов не опасны для здорового взрослого человека, однако при регулярном употреблении ягод с превышением норм токсины могут накапливаться в организме и приводить к отравлениям.



Для точной диагностики можно использовать тест-полоски или нитратомер. Существует и простой домашний способ: опустите кусочек ягоды в воду. Изменение цвета жидкости может свидетельствовать о присутствии химических соединений.



Профессор предупреждает: о высоком содержании нитратов и стимуляторов роста говорят:



