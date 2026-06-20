Биолог объяснил, какую клубнику не стоит покупать
Клубника, несмотря на свои вкусовые качества, может таить в себе угрозу для здоровья, если содержит избыточное количество нитратов или пестицидов. О том, как распознать опасные ягоды и на что обращать внимание при покупке, рассказал профессор кафедры биоэкологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.
По словам эксперта в интервью URA.RU, критической для организма считается концентрация нитратов свыше 100 мг на килограмм продукта. Также негативный эффект могут давать пестициды. Употребление таких ягод способно вызвать тошноту, рвоту, диарею и головокружение. В группе особого риска — беременные женщины и дети. При этом Ларионов уточнил, что малые дозы химикатов не опасны для здорового взрослого человека, однако при регулярном употреблении ягод с превышением норм токсины могут накапливаться в организме и приводить к отравлениям.
Для точной диагностики можно использовать тест-полоски или нитратомер. Существует и простой домашний способ: опустите кусочек ягоды в воду. Изменение цвета жидкости может свидетельствовать о присутствии химических соединений.
Профессор предупреждает: о высоком содержании нитратов и стимуляторов роста говорят:
- чрезмерно крупные размеры плодов;
- неестественный глянцевый блеск;
- химический или «водянистый» запах.
Качественная клубника должна быть сухой, упругой, без следов сока и воды в упаковке. Мягкие, влажные ягоды портятся гораздо быстрее.
Ларионов советует отдавать предпочтение небольшим или средним плодам — крупные экземпляры чаще выращивают с использованием ускорителей роста. Цвет должен быть равномерным, насыщенно-красным, без белых участков. Семена на хорошей ягоде находятся в углублениях, а не выступают наружу.
Особое внимание — «хвостику»: у свежей клубники он зеленый и крепкий. Сухой, бурый или отсутствующий стебелек — признак долгого хранения или обработки.
Аромат также имеет значение: у натуральной ягоды он яркий и насыщенный. Слабый запах и бледный окрас могут указывать на избыток удобрений.
Специалист рекомендует приобретать клубнику только в официальных торговых точках, где можно потребовать документы, подтверждающие безопасность продукции. Идеальное время для покупки — июнь и июль, когда ягоды созревают естественным путем.