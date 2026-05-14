«Существенно помочь»: Стало известно, как клубника влияет на женское и мужское здоровье

Диетолог Павлюк: клубника помогает женскому гормональному балансу

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Наступает любимая пора ягод и фруктов. Самой лакомой летней сладостью считается клубника.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» объяснила, что клубника относится к ягодам, богатым антиоксидантами (наравне с черникой и ежевикой). Благодаря этому она в первую очередь полезна для здоровья головного мозга. Регулярное употребление клубники рекомендуется людям с риском снижения когнитивных функций, включая профилактику болезни Альцгеймера и возрастного снижения интеллекта.





«Фитоэстрогены в составе клубники действительно помогают поддерживать женщинам гормональный баланс, и это правда. Однако здесь клубника и ягоды не занимают первую роль. Главными продуктами для женской гормональной системы остаются бобовые и льняное семя. В целом для здоровья женщины клубника полезна, но вряд ли она может существенно помочь именно при гормональном дисбалансе. На мужское здоровье клубника не влияет. Для профилактики аденомы простаты и проблем с предстательной железой обычно рекомендуют другие продукты: ликопин (томаты), гранат, но не клубнику», — сказала она.

«Максимальное количество фруктов и ягод в сутки для разных людей — 500–600 граммов. Средняя рекомендуемая норма — 100–150 граммов в день. В неделю для всех людей в течение всего года рекомендуется съедать более 200 граммов любых ягод», — резюмировала Павлюк.