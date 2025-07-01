В России подешевеет клубника и макароны

01 июля 2025, 13:54

Экономист Тимофеев: В ближайшие две недели цены на клубнику снизятся на 30%

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В июне зафиксировано падение цен на некоторые продукты. Также в ближайшие недели ожидается падение цен на ягоды. Об этом рассказал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.





По его словам, весной картофель подорожал на 17%, а в июне всего на 2,8%. Также он отметил снижение стоимости куриных яиц в ряде российских регионов. Также в июне цены снизились на некоторые молочные продукты, макароны и крупы.





«Причин для роста цен на сельхозпродукцию с точки зрения издержек на топливо нет. Сезонные ягоды, такие как клубника, черника, смородина и крыжовник, также дешёвые. Оптовые цены за последний месяц снизились на 7,2 %», — добавил Тимофеев в беседе с Life.ru.