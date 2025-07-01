В России подешевеет клубника и макароны
Экономист Тимофеев: В ближайшие две недели цены на клубнику снизятся на 30%
В июне зафиксировано падение цен на некоторые продукты. Также в ближайшие недели ожидается падение цен на ягоды. Об этом рассказал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
По его словам, весной картофель подорожал на 17%, а в июне всего на 2,8%. Также он отметил снижение стоимости куриных яиц в ряде российских регионов. Также в июне цены снизились на некоторые молочные продукты, макароны и крупы.
«Причин для роста цен на сельхозпродукцию с точки зрения издержек на топливо нет. Сезонные ягоды, такие как клубника, черника, смородина и крыжовник, также дешёвые. Оптовые цены за последний месяц снизились на 7,2 %», — добавил Тимофеев в беседе с Life.ru.
Кроме того, в ближайшие две недели на 30% подешевеет клубника, также ожидается снижение стоимости смородины и макаронных изделий. По словам эксперта, это происходит из-за роста импорта и снижения курса валют.