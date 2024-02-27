Бывшего депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов

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Политика Геннадия Гудкова*, который ранее был признан иноагентом, внесли в реестр террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.
Кроме того, в перечень экстремистов и террористов включен украинский батальон «Айдар».
Бывший депутат Госдумы был признан иностранным агентом в марте 2023 года. В соответствии с действующим законодательством, средства иноагентов замораживаются и с ними не могут производиться какие-либо операции.
В ведомстве уточнили, что в перечень экстремистов Гудков* внесен из-за установления его причастности к террористической деятельности.
Прежде сообщалось, что Росфинмониторинг внёс писателя Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* — признан иноагентом
Бывший депутат Госдумы был признан иностранным агентом в марте 2023 года. В соответствии с действующим законодательством, средства иноагентов замораживаются и с ними не могут производиться какие-либо операции.
Прежде сообщалось, что Росфинмониторинг внёс писателя Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* — признан иноагентом
Анастасия Хохлова