Росфинмониторинг назвал способ решения проблемы «круговорота рублей»

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Российские экспортёры могут в индивидуальном порядке решить проблему «круговорота рублей». Об этом в беседе с РБК сообщил заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.
Он уточнил, что при Минфине РФ работает межведомственная комиссия, которая рассмотрит соответствующее обращение экспортёра и изменит пороговое значение в каждом конкретном случае. Таким образом, принимаются точечные решения по каждому обратившемуся экспортёру.
Специалист также отметил, что в настоящее время Минфин РФ не наблюдает серьёзных проблем в этой отрасли.
Напомним, что «круговорот рублей» представляет собой процесс, при котором экспортёры частично конвертируют рублёвые доходы в валюту в других странах, а затем возвращаются в Россию и обратно обменивают её на рубли.
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Специалист также отметил, что в настоящее время Минфин РФ не наблюдает серьёзных проблем в этой отрасли.
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Анастасия Чинкова