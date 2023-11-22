Футуролог Кононов заявил об опасности для человечества развития ИИ

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Футуролог Александр Кононов высказал мнение о том, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может обернуться для человечества катастрофой.
«Не понимаю, зачем создавать новый вид, который будет во всем превосходить нас и конкурировать с нами? Всем понятно, что возникновение полностью осознавшего себя ИИ может стать угрозой поистине планетарного масштаба. Здесь почти такая же ситуация, как и с самовоспроизводимыми нанороботами, которые в состоянии переработать всю Землю в самих себя, создав так называемую «серую слизь», которая будет господствовать на планете», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.
Он призвал оставить искусственный интеллект на уровне развития обычного помощника для человека.
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