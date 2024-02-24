Бывший чиновник Госдепа назвал безумием политику США в отношении России

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Бывший советник комиссии по российско-американскому президентству взаимодействию при Госдепартаменте США заявил о безумии Вашингтона по отношению к Москве. Об этом передает РИА Новости.
Ранее Минфин США сформировал новый пакет санкций, включив в него ряд российских банков.
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Александр Климов