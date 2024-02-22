Великобритания ввела новые санкции против российских граждан и компаний

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Великобритания ввела новый пакет санкций, направленных против российских граждан и компаний. Очередные ограничения коснулись представителей горно-металлургической отрасли, в частности совладельцев «Мечела», ОМК и УГМК.
Информация об этом появилась на сайте министерства иностранных дел Соединённого Королевства. С сегодняшнего дня, то есть с 22 февраля, блокирующие санкции распространились на Игоря Зюзина, Анатолия Седых, а также на Эдуарда Чухлебова, Игоря Кудряшкина и Александра Бунина.
Помимо этого, в обновлённый санкционный список внесены некоторые члены совета директоров компании «Новатэк». Среди них, в частности, Алексей Орёл, Валерий Крюков, Виталий Нестеренко, Ирина Гайда и Лев Федосьев. Попал под ограничения и председатель совета директоров фирмы Александр Наталенко.
Санкции затронули в общей сложности 50 граждан России и двоих белорусов. Однако даже западные аналитики всё чаще отмечают, что экономическое давление не только не разрушило экономики России и её союзников, но и сделало их сильнее.
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Помимо этого, в обновлённый санкционный список внесены некоторые члены совета директоров компании «Новатэк». Среди них, в частности, Алексей Орёл, Валерий Крюков, Виталий Нестеренко, Ирина Гайда и Лев Федосьев. Попал под ограничения и председатель совета директоров фирмы Александр Наталенко.
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Александр Бойцов