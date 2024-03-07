Бывший министр труда Польши предрек рост ненависти жителей страны к украинцам

Фото: iStock/Ruma_Aktar
Из-за конфликта по «сельскохозяйственному вопросу» поляки скоро будут ненавидеть жителей Украины ещё сильнее нежели раньше. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил польский политик Пётр Кульпа, который ранее занимал пост министра труда данной восточноевропейской страны.
По словам экс-министра, крупные украинские агрохолдинги (каковых в соседней стране насчитывается четыре) уже поставили на грань банкротства польских фермеров из-за того, что в отличие от последних обладают огромными земельными угодьями и не испытывают финансовых потерь.
«Именно они и являются теми акторами, которые держат министров, премьер-министров, президентов. <...> Холдинги, которые скупают зерно, – это большие международные компании английские и американские, они добиваются доступа к рынку, который дороже. <...> И им наплевать, что десятки тысяч людей обанкротятся. И эти люди будут ненавидеть поддержку Украины», — заметил Кульпа.
Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной, с таким заявлением выступил ранее премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, подобное решение будет не самым удачным, однако, Польша не видит другого выхода из нынешнего положения. Напомним, осенью 2023 года на польско-украинской границе вспыхнули протесты аграриев. Фермеры требовали запретить ввоз украинского зерна в страну, заявляя о том, что из-за него сильно страдает польское сельское хозяйство.
Читайте также:
Польша собирается ужесточить украинцам условия пребывания
Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной
Польша неотвратимо убивает украинскую экономику
«Именно они и являются теми акторами, которые держат министров, премьер-министров, президентов. <...> Холдинги, которые скупают зерно, – это большие международные компании английские и американские, они добиваются доступа к рынку, который дороже. <...> И им наплевать, что десятки тысяч людей обанкротятся. И эти люди будут ненавидеть поддержку Украины», — заметил Кульпа.
Читайте также:
Польша собирается ужесточить украинцам условия пребывания
Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной
Польша неотвратимо убивает украинскую экономику
Артем Путинцев