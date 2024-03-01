Польша собирается ужесточить украинцам условия пребывания

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Условия пребывания украинцев в Польше могут ужесточиться. Как сообщает издание Gazeta Prawna, кабинет Дональда Туска уже работает над новыми правилами. Об этом сообщает Gazeta Prawna.
Правительство Польши ранее продлило пребывание в стране украинских беженцев до 30 июня, и до конца этого периода будут действовать предыдущие условия и льготы. Однако в дальнейшем чиновники предлагают их изменить.
Среди прочего, по информации издания, власти готовятся:
— Аннулировать временную защиту за выезд в Украину: в этом случае Польша зафиксирует, что беженец больше нее считает пребывание на родине опасным. Сейчас выезд доступен для украинцев на 30 дней,
— Отменить подъемные для новоприбывших в размере 300 злотых,
— Более тщательно проверять людей, имеющих задолженность по выплатам — многие беженцы не компенсируют половину расходов за проживание и питание в центрах размещения.
Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной, с таким заявлением выступил ранее премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, подобное решение будет не самым удачным, однако, Польша не видит другого выхода из нынешнего положения. Напомним, осенью 2023 года на польско-украинской границе вспыхнули протесты аграриев. Фермеры требовали запретить ввоз украинского зерна в страну, заявляя о том, что из-за него сильно страдает польское сельское хозяйство.
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Среди прочего, по информации издания, власти готовятся:
— Отменить подъемные для новоприбывших в размере 300 злотых,
— Более тщательно проверять людей, имеющих задолженность по выплатам — многие беженцы не компенсируют половину расходов за проживание и питание в центрах размещения.
Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной, с таким заявлением выступил ранее премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, подобное решение будет не самым удачным, однако, Польша не видит другого выхода из нынешнего положения. Напомним, осенью 2023 года на польско-украинской границе вспыхнули протесты аграриев. Фермеры требовали запретить ввоз украинского зерна в страну, заявляя о том, что из-за него сильно страдает польское сельское хозяйство.
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Артем Путинцев