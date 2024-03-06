Бывший российский курсант осужден за государственную измену

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Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта командного училища Владислава Боярсинова к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, передает информационное агентство ТАСС на основании информации, предоставленной сотрудниками полиции.
В ходе следствия Бояршинов признал свою вину, и суд учел это как смягчающее обстоятельство.
Суд признал мужчину виновным в сборе информации, которая может использоваться против безопасности России. Других подробностей не приводится.
Ранее, в конце февраля, суд заочно приговорил к пожизненному заключению за государственную измену российского актера Кирилла Канакина*.
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*включен Росфинмониторингом в реестр организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Суд признал мужчину виновным в сборе информации, которая может использоваться против безопасности России. Других подробностей не приводится.
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*включен Росфинмониторингом в реестр организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Александр Климов