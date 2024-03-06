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Бывший российский курсант осужден за государственную измену

Бывшего российского военного курсанта приговорили к 12 годам за госизмену
06 марта 2024, 04:43
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта командного училища Владислава Боярсинова к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, передает информационное агентство ТАСС на основании информации, предоставленной сотрудниками полиции.
В ходе следствия Бояршинов признал свою вину, и суд учел это как смягчающее обстоятельство.

Суд признал мужчину виновным в сборе информации, которая может использоваться против безопасности России. Других подробностей не приводится.


Ранее, в конце февраля, суд заочно приговорил к пожизненному заключению за государственную измену российского актера Кирилла Канакина*.

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*включен Росфинмониторингом в реестр организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
#суд
#госизмена
#приговор
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Advanced Materials: Швейцарские учёные научились добывать золото из отходов
06 марта 2024, 03:58

Фото: iStock/bodnarchuk

Ученые из швейцарского Федерального технологического института в Цюрихе (ETH) представили инновационный метод извлечения золота из электронных отходов, который использует для этих целей белковую фибрилловую губку, полученную из сыворотки после производства сыра. Результаты их работы были представлены в статье под названием «Извлечение золота из электронных отходов с помощью амилоидных аэрогелей пищевых отходов», опубликованной в журнале Advanced Materials.
Существующие технологии извлечения золота из электронных отходов требуют значительных энергозатрат и использования токсичных химических веществ, в то время как инновационный подход, открытый швейцарскими учёными, использует для эффективности подобного извлечения белковую губку. Это происходит за счёт того, что последняя способна селективно адсорбировать золото из раствора металлических частей электроники.

Исследователи продемонстрировали эффективность метода, извлекая значительное количество золота: 450 миллиграммов из 20 старых материнских плат от компьютеров.. При этом команда руководившего исследованием ETH профессора Меззенги подтвердила коммерческую выгодность новой технологии, так как сделанные учеными затраты на электроэнергию и приобретение материалов оказались в 50 раз ниже, чем стоимость извлечённого ими в итоге золота.

Хотя электронные отходы являются наиболее перспективным источником для использования этого метода извлечения золота, ученые также рассматривают в качестве потенциальных источников промышленные отходы от производства микрочипов или процессов покрытия золотом электронных изделий.

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#золото
#ученые
#исследование
#отходы
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Маткапитал на второго и третьего ребёнка предложили повысить до 1 млн рублей
РИА Новости: Депутаты предложили увеличить маткапитал до миллиона рублей
06 марта 2024, 00:59

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Представители сразу трёх думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» — подготовили проект о повышении материнского капитала на второго и третьего ребёнка до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от либерал-демократов Ярослава Нилова, возглавляющего думский комитет по труду
Согласно соответствующему законопроекту, написал Нилов в своём Telegram-канале, с 1 февраля 2025 года выплату на первого ребёнка планируется увеличить до 756,7 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 февраля 2024 г. материнский капитал проиндексировали: выплата на первого ребенка сейчас составляет 631 тыс. рублей, а на второго — 834 тысячи (или 203 тыс. рублей, если ранее семья получала выплату на первенца).

Материнский капитал – это мера господдержки российских семей по национальному проекту «Демография».

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий нюансы о выплате материнского капитала, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно поправкам, уточняющим закон о выплате материнского капитала, теперь его смогут получить только те люди, которые являлись гражданами РФ на момент появления ребёнка на свет. При этом, материнский капитан будет выплачиваться только тем россиянам, ребёнок которых имеет гражданство РФ по праву рождения.

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#материнский капитал
#дети
#госдума
#деньги
#депутаты
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«Страна» сообщает о взрывах и работе ПВО в Одессе
06 марта 2024, 00:43

Фото: iStock/Elena_Shcherbak

Мощные взрывы прогремели в Одессе на юге Украины в ночь на среду, 6 марта. Об этом сообщило украинское издание «Страна». По информации издания, работает система ПВО, а на город движутся российские дроны. О мощных взрывах в городе также сообщают местные Telegram-каналы.
При этом, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Одесской, а также в Полтавской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях страны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#одесса
#взрывы
#украина
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РИА Новости: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Сочи
06 марта 2024, 00:11

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи, передает РИА Новости.
В рамках визита Гросси состоится ряд встреч на высоком уровне, а также запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской АЭС. Об этом ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом не исключены переговоры главы МАГАТЭ с президентом Владимиром Путиным, что подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Атаки на ЗАЭС могут привести к техногенной катастрофе, при которой пострадает вся Европа. МАГАТЭ не раз заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что потенциальная опасность крупной ядерной аварии на ЗАЭС до сих пор сохраняется. Во время своего брифинга в Совете безопасности ООН гендиректор МАГАТЭ указал, что тенденцию на улучшение обстановки вокруг и внутри ядерного объекта «трудно увидеть даже при всём старании».

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#сочи
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#дмитрий песков
#магатэ
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Нарышкин раскрыл истинную причину смерти Навального
Нарышкин: Навальный умер своей собственной смертью
05 марта 2024, 21:34

Фото: сайт Кремля

Алексей Навальный умер своей смертью. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в рамках интервью для «Соловьев Live», кадры также были показаны в эфире телеканала «Россия 1».
«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность — рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — отметил Нарышкин.
Навальный* скончался 16 февраля в колонии, где отбывал наказание по ряду уголовных статей, одной из которых было создание экстремистского сообщества. Навальный* был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Администрация исправительного учреждения прежде сообщила, что заключенному стало плохо во время прогулки по территории колонии. В какой-то момент он потерял сознание и умер. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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#жизнь
#кладбище
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#люди
#навальный
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«На благо народа»: Ветеран спецназа Лысюк о старте стройки больницы в Балашихе
05 марта 2024, 20:52

Фото: «Радио 1»

В Балашихе в рамках президентской программы началось строительство многопрофильного госпиталя, крупнейшего в Московской области. В церемонии принял участие и Герой России, ветеран подразделения специального назначения «Витязь» Сергей Лыксюк. Он считает, что руководство России заботится о людях не на словах, а на деле. Его слова передает корреспондент «Радио 1».

«В Московской области еще не было такого большого медицинского центра. Начало его строительства говорит о том, что руководство страны заботится о людях не на словах, а на деле. Президент России Владимир Путин объявил год семьи и работает над тем, чтобы в стране увеличилась рождаемость, улучшилось здоровье нации. Работа ведется на благо народа и в интересах нашего государства», — отметил Лыксюк.

При этом он подчеркнул, что самыми важными задачами для России в настоящее время являются достижение всех целей спецоперации и победа России.

В новой больнице будет обустроен дневной стационара на 20 человек и клинико-диагностический центр. Кроме того, в шести блоках многопрофильной больницы также будут находиться приёмное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, операционный блок, сердечно-сосудистый центр, отделение торакальной хирургии, урологии, гинекологии, офтальмологии, общей неврологии, медицинской реабилитации, гастроэнтерологии и колопроктологии. В одном из блоков разместятся отделение неотложной хирургии, травматологии, общей хирургии, гнойной хирургии, гематологии, пульмонологии, эндокринологии.

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#рождаемость
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В Москве семь курсантов попали в больницу с инфекцией
05 марта 2024, 20:29

Фото: iStock/LightFieldStudios

По предварительным данным, речь идёт о менингококковой инфекции. Об этом сообщает 112.
Ребята учатся в Военно-музыкальном училище имени Халилова. Это единственное высшее учебное заведение Министерства обороны такого рода в России.

Все курсанты, которые почувствовали недомогание, были экстренно госпитализированы. Медики выясили причины недомогания, у больных взяли все необходимые анализы.

Диагноз, который был озвучен, требует подтверждения. Заразившихся инфекцией отправили на карантин в лечебное учреждение Минобороны, их состояние оценивают как нормальное, заболевание протекает без ярко выраженных симптомов.

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#медицина
#медицинское оборудование
#инфекция
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Более 80 российских вузов поддержали премию Росприроднадзора
05 марта 2024, 20:09

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Ведущие российские вузы поддержали премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого». 87 высших учебных заведений готовы предоставить преимущества лауреатам и победителям премии для поступления. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее словам, вузы могут начислить от 1 до 10 дополнительных баллов лауреатам, победителям, призёрам, а в некоторых случаях и всем участникам II, III и IV сезонов премии «Экология – дело каждого». Благодаря этому абитуриенты получат дополнительные возможности для поступления в качественное высшее учебное заведение.

«Существует много конкурсов, ориентированных на талантливую молодёжь. Мы же не просто находим этих ребят, но и помогаем им получить максимум пользы от своей проактивной экологической позиции. Премия даёт возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах. И мы благодарим ректоров за сотрудничество и содействие», – заявила Радионова.

Она уверена, благодаря совместной работе получится вырастить лучших специалистов.

Премию Росприроднадзора поддержали ведущие вузы во всех федеральных округах страны. В список партнёров вошли Высшая школа экономики, РУДН, Национальный исследовательский Томский государственный университет, МИРЭА – Российский технологический университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт и другие вузы.

Молодежь промышленных городов – Иркутска и Новосибирска – также теперь имеют могут получить преимущества при выборе профессии в сфере защиты окружающей среды.

По словам Радионовой, профессию эколога можно сделать престижной. Для этого в природоохранные профессии должно идти больше детей.

«И дети, которые сегодня «горят» темой экологии, и кто хочет помогать природе – смогли получать дополнительные баллы к ЕГЭ, у них появилась возможность учиться в лучших вузах страны и реализоваться в профессии», – добавила глава Росприроднадзора

Она также подчеркнула, что в 2023 году РУДН принял на бюджетное место призера премии «Экология – дело каждого». А одна из лучших школ Москвы 2107 в рамках проекта дает возможность бонусного и внеконкурсного поступления в классы со статусом «Распределенного лицея» по ряду направлений.

Полный список вузов, поддержавших проект, можно увидеть здесь. Более подробная информация о преимуществах находится на сайтах указанных высших учебных заведений.

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#приз
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Эксперт озвучил признаки, по которым можно понять, что смартфон выходит из строя
05 марта 2024, 20:06

Фото: iStock/YakobchukOlena

Длительная загрузка приложений на вашем смартфоне, искажение цветов и появление на экране телефона полос говорит, что телефон скоро умрет. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
На скорую поломку смартфона также может указывать появление глюков, связанных с аппаратной частью устройства.

Как уточнил Владимир Ульянов, самым важным признаком выхода аппарата из строя все же являются долговременная загрузка приложений, а также непреднамеренная перезагрузка самого устройства, не вызванная желанием его владельца.

Ранее россиянам рассказывали, требуется ли время от времени полностью выключать телефон, чтобы он перезагрузился и «отдохнул». Такой необходимости нет, поскольку современные аппараты рассчитаны на работу в режиме 24 часа в сутки. Однако, в некоторых ситуациях их отключение все же может принести пользу. Бывает. что телефон может зависнуть, тогда перезагрузка — оптимальное решение проблемы.

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#смартфон
#ремонт
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