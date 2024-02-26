Обвинение запросило пожизненный срок для маньяка Тагирова, убившего 30 женщин

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Обвинение запросило пожизненный срок для серийного маньяка Радика Тагирова, которого обвиняют в убийстве более 30 пожилых женщин, об этом сообщает «РИА Новости».
Тагирова окрестили «поволжским маньяком», поскольку орудовал он в городах Приволжского и Уральского федеральных округов.
По версии следствия, с марта 2011 по сентябрь 2012 года он совершил не менее 34 нападений на женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Тагиров пробирался в квартиры к одиноким пенсионеркам, представляясь сотрудником ЖКХ, душил их подручными предметами, а затем выносил оттуда всё ценное.
Задержать подозреваемого удалось 1 декабря 2020 года. Им оказался 38-летний житель Татарстана.
Как стало известно 26 февраля 2024 года, обвинение просит лишить Тагирова свободы на пожизненный срок.
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По версии следствия, с марта 2011 по сентябрь 2012 года он совершил не менее 34 нападений на женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Тагиров пробирался в квартиры к одиноким пенсионеркам, представляясь сотрудником ЖКХ, душил их подручными предметами, а затем выносил оттуда всё ценное.
Как стало известно 26 февраля 2024 года, обвинение просит лишить Тагирова свободы на пожизненный срок.
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Евгения Парфентьева