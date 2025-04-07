Бизнес блогера Аяза Шабутдинова понёс колоссальные убытки после его ареста

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Бизнес блогера Аяза Шабутдинова ушёл в минус на 300 млн рублей. После его ареста в ноябре 2023 года работа «Лайк центра» была парализована, и проект понес большие убытки. Такие данные приводит Shot.
По данным издания, компания Шабутдинова в период с 2020 по 2023 год приносила ему порядка 200 млн рублей ежегодно. При этом в 2022 году доходы блогера составили около 737 миллионов.
Но после его задержания «Лайк центр» начал терять прибыль, а к концу 2024 года потерпел убытки на более чем 39 млн рублей.
Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Блогер с партнёрами от имени юридических лиц создавал у слушателей бизнес-курсов ложное впечатление о том, что благодаря его обучающим программам можно построить успешный бизнес.
Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений.
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Но после его задержания «Лайк центр» начал терять прибыль, а к концу 2024 года потерпел убытки на более чем 39 млн рублей.
Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Блогер с партнёрами от имени юридических лиц создавал у слушателей бизнес-курсов ложное впечатление о том, что благодаря его обучающим программам можно построить успешный бизнес.
Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений.
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Бизнес-коуч Шабутдинов покаялся пред всеми, кто приобрёл его курсы
На блогера и бизнес-тренера Шабутдинова возбуждено ещё пять уголовных дел
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Элина Позднякова