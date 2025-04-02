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Бизнес-коуч Шабутдинов покаялся пред всеми, кто приобрёл его курсы

Блогер Шабутдинов признал свою вину по уголовному делу о мошенничестве
Аяз Шабутдинов (Фото: Телеграм, @AyazShabutdinov)

Аяз Шабутдинов (Фото: Телеграм, @AyazShabutdinov)

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, которого обвиняют в махинациях, совершённых при продаже образовательных курсов, признал свою вину.
«Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ. Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», - цитирует слова Шабутдинова «СтарХит».
Напомним, что блогер был задержан в ноябре 2023 года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как считают следователи, Шабутдинов с партнёрами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у слушателей бизнес-курсов ложное впечатление о том, что благодаря его обучающим программам можно построить успешный бизнес.

В феврале 2024 года в отношении блогера было возбуждено семь новых уголовных дел. Следователь пояснил, что Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений.

Позднее стало известно, что в отношении Шабутдинова было возбуждено ещё пять уголовных дел.

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#блогер
Синоптик Вильфанд: Лето будет жарким почти во всей России
02 апреля 2025, 15:35

Фото: istockphoto/lamyai

Температура почти во всех регионах на протяжении весенне-летнего сезона будет держаться выше нормы. Причём продлится это с апреля по сентябрь.
Такой прогноз в разговоре с агентством «Интерфакс» дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в апреле температура заметно выше климатической нормы поднимется на юге Урала и Сибири, в Забайкалье, Хабаровском крае, на востоке Якутии, в Магаданской, Амурской областях, на Чукотке и большей части Камчатки. Кроме того, в Сибири и на Дальнем Востоке в этом месяце ожидается избыток осадков.

В мае аномальное потепление метеорологи ожидают на северо-востоке Якутии и севере Чукотки, а также на востоке Центрального федерального округа (ЦФО), в Приволжском федеральном округе и на большей части уральских регионов.

Лето будет жарким практически везде, подчеркнул Вильфанд. Северо-Западу тяжелее всего придётся в июле. В этом месяце достанется от жары также Приволжью и Уралу. До сентября практически на всей территории европейской части страны будет ощущаться дефицит осадков, заключил синоптик.

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#цфо
#дефицит
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«Необразованная мама»: депутат Останина оценила меру по выплатам беременным школьницам
Депутат Останина: мера платить школьницам за беременность не должна стать мотивацией
02 апреля 2025, 14:29

Нина Останина (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Юные жительницы Кемеровской области будут получать 100 тысяч рублей. Разовое пособие достанется не только школьницам, но и студенткам ссузов и вузов. Его начислят после 22 недели беременности. Ранее такую меру ввели в Брянской, Орловской, Курской, Саратовской областях и других.
Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радио 1» прокомментировала эту новость, подчеркнув, что детей в школах самое важное — учеба.

«Я вчера обратилась с письмом к министру труда с просьбой направить методические рекомендации или разъяснения в регионы по тому, как используются средства федерального бюджета. Я напомню, 41 регион получил из федерального бюджета деньги на реализацию так называемого демографического меню, которое предложило правительство для улучшения демографической ситуации. При этом было подготовлены меры, куда следует направить эти деньги. Одно из направлений — разовая выплата студенткам при рождении ребенка. Но в школах студенток нет», — заявила депутат.

По ее словам, беременность в школах — это исключительные случаи, и мера по выплатам не должна стать мотивацией.

«Губернаторы регионов, по сути дела, дают возможность не быть уличенными в своем нецелевом использовании средств, выплачивать в том числе и эти деньги. Но при этом надо понимать, что это исключительный случай. Это мера не должна быть мотивирующей и вызывать вопросы. Дети должны учиться, необразованная мама не сможет воспитать образованного ребенка», — заключила Нина Останина.

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День Кирилла Катаника 3 апреля: почему нельзя поливать цветы и как избежать нищеты, народные приметы
02 апреля 2025, 13:45

Фото: istockphoto/kostolom

В народном календаре 3 апреля отмечается день Кирилла Катаника или день Водяного. В торжество предки отмечали пробуждение после долгого сна Водяного и прочих мифический водных обитателей.
Православные верующие в этот день почитают епископа Кирилла Катанского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: istockphoto/poco_bw

Святой Кирилл родился в Антиохии и был учеником святого апостола Петра. Апостол Пётр рукоположил его в епископы города Катаны на острове Сицилия.
Святитель Кирилл стал мудрым и благочестивым пастырем, посвятившим свою жизнь служению Богу и наставлению своей паствы.

Святой Кирилл был наделён способностью совершать чудеса. Одним из самых известных было превращение воды в источнике, которая до этого была непригодной для питья, в чистую и вкусную. Это чудо стало проявлением силы Бога и привело к тому, что многие язычники, жившие в тех местах, обратились к Христу.

Епископ Кирилл, выступал против языческих предрассудков и активно распространял христианство. Своей мудростью, состраданием и чудесами он укреплял веру в людях, помогая им постигать истину и отказываться от поклонения идолам.

Святитель Кирилл скончался в глубокой старости и был погребён на Сицилии. Его жизнь и труды оставили глубокий след в истории христианства, а память о нём чтится Церковью до сих пор.

Приметы дня


Фото: istockphoto/AlinaMD

  • Обилие березового сока в кронах деревьев знаменовало дождливое лето.
  • Раскаты грома предвещают урожайный сезон.
  • Желтый луч солнца на восходе — погода будет хорошей.
  • Ясная ночь на Катаника — жди заморозков.
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Что можно делать в Кириллов день


Фото: istockphoto/LexisJan

Святой Кирилл Катанийский был известен своей добродетельной жизнью и совершением чудес. Люди считали его заступником от болезней и покровителем земледелия. В этот день было принято возносить молитвы Кириллу о здравии, процветании и обильном урожае.

Организовать уборку зимнего инвентаря. Приведение дома в порядок — это знак прощания с зимой и подготовки к весеннему возрождению.

3 апреля принято менять зимнюю обувь на весеннюю. Наши предки прятали валенки и переобувались в лапти.

Что нельзя делать в этот день


Фото: istockphoto/santi0103

В этот день, после того как солнце скрывалось за горизонтом, было строго запрещено обращать взгляд к небу. Увидеть падающую звезду считалось предзнаменованием беды.

В древней Руси 3 апреля было принято с осторожностью относиться к воде, так как в этот день водоёмы освобождались ото льда, и это пробуждало Водяного. Считалось, что он был голоден и зол, поэтому воду нельзя было «беспокоить». Стирку, мытьё полов и даже полив цветов лучше отложить на другой день.

На Катаника кошкам не разрешалось спать в постели вместе с людьми. Считалось, что в этот день животное может забрать энергию и жизненные силы.

Не стоит поднимать с земли мелкие монеты, это может привести к тому, что вы возьмёте на себя чужие проблемы или нищету.

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Иосифу Пригожину присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни
02 апреля 2025, 12:57

Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм, @iosifprigozhin)

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики. Об этом говорится в соответствующем указе.
По информации РИА Новости, звание Пригожину присвоено за личные заслуги в развитии российской культуры и искусства, творческую деятельность, которая получила широкую известность и общественное признание.

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#новости
#пригожин
#чечня
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Baza: в Москве задержали женщину, называющую себя «праправнучкой Николая II»
02 апреля 2025, 12:45

Светлана Вислобокова (Фото: Телеграм, @vislobokova)

Светлану Вислобокову, которая называет себя «праправнучкой Николая II», задержали в столице. Её подозревают в разжигании ненависти и вражды по отношению к евреям и иудеям, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, 52-летняя женщина представляется как историк, профессор, русский интеллектуальный лидер для глобальной политики, универсальный процессуальный лидер и праправнучка Николая II. По её словам, у неё есть множество других титулов и званий и даже справка, что она психически здорова и не употребляет наркотики. Светлана ведёт телеграм-канал, в котором делится своим мнением о российской власти, евреях и мировой геополитики.

Как пишет Baza, именно за посты, опубликованные на этом канале, женщина и была задержана. По версии следствия, с августа 2023 года в своём телеграмм-канале Вислобокова призывала совершать насилие над евреями и иудеями и теми, кто их поддерживает. В публикациях она называла видных деятелей российской политики, спорта и культуры «крысами Израиля» и «жидами», требовала отобрать у них имущество и лишить регалий.

За эти посты 31 марта 2025 года в отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В ближайшее время Вислобоковой будет избрано наказание.

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