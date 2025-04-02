Бизнес-коуч Шабутдинов покаялся пред всеми, кто приобрёл его курсы

Аяз Шабутдинов (Фото: Телеграм, @AyazShabutdinov)
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, которого обвиняют в махинациях, совершённых при продаже образовательных курсов, признал свою вину.
«Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ. Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», - цитирует слова Шабутдинова «СтарХит».Напомним, что блогер был задержан в ноябре 2023 года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как считают следователи, Шабутдинов с партнёрами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у слушателей бизнес-курсов ложное впечатление о том, что благодаря его обучающим программам можно построить успешный бизнес.
В феврале 2024 года в отношении блогера было возбуждено семь новых уголовных дел. Следователь пояснил, что Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений.
Позднее стало известно, что в отношении Шабутдинова было возбуждено ещё пять уголовных дел.
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