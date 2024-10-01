В ступинском посёлке Усады завершается благоустройство сквера на месте пустыря

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Современный сквер создают в посёлке Усады городского округа Ступино на месте пустыря, расположенного рядом со школой, открыть сквер для жителей должны уже на будущей неделе. Ход работ по благоустройству проверил глава округа Сергей Мужальских вместе с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, профильными заместителями, представителями окружного Совета депутатов и общественности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы делаем новый сквер в поселке по программе инициативного бюджетирования благодаря поддержке нашего депутатского корпуса и регионального депутата Андрея Голубева. Работы должны быть завершены на следующей неделе», — сказал Сергей Мужальских.На территории сквера установят шесть лавочек, урны и обустроят уличное освещение. В центре сквера предусмотрено пространство для установки новогодней ёлки.
Открыть сквер планируется 6 октября.
Читайте также:
Благоустройство территории парка «Москворецкий» завершено на 90%
Глава Одинцовского округа Иванов открыл детский сад №65 после капремонта
В селе Ильинское Волоколамского округа благоустроили двор
Лев Каштанов