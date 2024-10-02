В Москве изменятся 15 маршрутов наземного транспорта с 5 октября

Фото: iStock/m-gucci
В Москве изменятся 15 маршрутов автобусов и электробусов с 5 октября этого года. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Уточняется, что транспорт станет ходить чаще и будет подъезжать к новым жилым комплексам, станциям метро и железной дороге. По словам Ликсутова, продолжается повышение качества поездок в наземном транспорте по поручению столичного мэра Сергея Собянина.
Отмечается, что в маршрутах автобусов № 196 и 378 появятся новые остановки. Автобусы маршрута С453 пойдут через жилой комплекс «1-й Ленинградский». Изменения также затронут и маршрут № 703 – автобусы будет следовать до Перервинской плотины.
В районе станций метро «Планерная» и «Динамо» изменятся места посадки в наземный транспорт. Также пригородные автобусы № 270 и 271 будут ходить до станции «Физтех».
Читайте также:
В московском метро начали прокладку тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха»
На трассе М-1 «Беларусь» в Можайске обновили около 40 км дорожного полотна
Благоустройство поликлиники в Котельниках почти завершено
Отмечается, что в маршрутах автобусов № 196 и 378 появятся новые остановки. Автобусы маршрута С453 пойдут через жилой комплекс «1-й Ленинградский». Изменения также затронут и маршрут № 703 – автобусы будет следовать до Перервинской плотины.
В районе станций метро «Планерная» и «Динамо» изменятся места посадки в наземный транспорт. Также пригородные автобусы № 270 и 271 будут ходить до станции «Физтех».
Читайте также:
В московском метро начали прокладку тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха»
На трассе М-1 «Беларусь» в Можайске обновили около 40 км дорожного полотна
Благоустройство поликлиники в Котельниках почти завершено
Екатерина Коршунова