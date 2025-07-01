Близнецы, Львы и Раки: каким знакам зодиака не повезет в июле 2025 года

01 июля 2025, 13:17

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Июль 2025 года может стать полосой препятствий для Близнецов, Львов и Козерогов. Об этом рассказала шаманка, астролог, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.







«Близнецам в июле многое будет казаться странным: вроде стараешься все держать под контролем, но то документы теряются, то встречи переносятся, то покупки оказываются вовсе не тем, что хотелось. Уровень хаоса может зашкаливать, особенно в бытовых и финансовых вопросах», — рассказала Ахметжанова «Вечерней Москве».

«А вот для Рыб Вселенная приготовила какой-то потрясающий сюрприз. Они смогут открыть для себя что-то новое и ранее незнакомое. Но советую им сейчас не отказываться ни от чего, стараться выходить из зоны комфорта и делать то, чего раньше избегали», — отметила Крылова.