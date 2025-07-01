Близнецы, Львы и Раки: каким знакам зодиака не повезет в июле 2025 года
Июль 2025 года может стать полосой препятствий для Близнецов, Львов и Козерогов. Об этом рассказала шаманка, астролог, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
«Близнецам в июле многое будет казаться странным: вроде стараешься все держать под контролем, но то документы теряются, то встречи переносятся, то покупки оказываются вовсе не тем, что хотелось. Уровень хаоса может зашкаливать, особенно в бытовых и финансовых вопросах», — рассказала Ахметжанова «Вечерней Москве».
Она посоветовала представителям этого знака внимательно относиться к деньгам, вещам и словам. Также Близнецам стоит избегать спонтанных решений и покупок.
Львов в июле ожидают мелкие неприятности, которые будут отнимать много сил. Им стоит беречь нервы, деньги и не принимать все близко к сердцу.
Козероги почувствуют усталость — и эмоциональную, и физическую, а также потерю мотивации. Будет им непросто и с деньгами. Ахметжанова посоветовала Козерогам не нервничать и не пытаться ускорить события. По ее словам, стоит сделать паузу и посмотреть на ситуацию со стороны.
В свою очередь таролог, нумеролог Виктория Крылова в беседе с «Москвой 24» заявила, что подарки судьбы в июле стоит ждать Скорпионам, Козерогам, Рыбам, Близнецам и Ракам.
По ее словам, Скорпионов ждет везение в любви, деньгах и делах. Им стоит слушать советы близких и почаще проводить с ними время.
Козероги в июле могут получить предложение руки и сердца или новую должность. Они должны уверенно действовать, проявлять напор, решительность и активность.
Близнецы в этом месяце смогут заработать хорошие деньги.
«А вот для Рыб Вселенная приготовила какой-то потрясающий сюрприз. Они смогут открыть для себя что-то новое и ранее незнакомое. Но советую им сейчас не отказываться ни от чего, стараться выходить из зоны комфорта и делать то, чего раньше избегали», — отметила Крылова.
Раки окажутся в центре внимания и будут получать приятные подарки. Однако, не стоит торопить события.