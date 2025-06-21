Астролог дала рекомендации на день летнего Солнцестояния

21 июня 2025, 10:01

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Самый длинный день в году — день летнего Солнцестояния состоится 21 июня. Солнце перейдёт в знак зодиака Рак. Это хороший период для того, чтобы загадать желание, поставить перед собой цели и составить план осуществления задуманного.





Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» сообщила, что в этот день Солнце и Юпитер будут находиться в благоприятном аспекте.





«Очень важно верить в себя, в свои силы и быть оптимистично настроенными. Нельзя унывать и хандрить. Жизнелюбие и любознательность поспособствуют счастливой судьбе. Хорошо проявлять благородство, быть добрыми и открытыми миру. Обстоятельства сложатся удачно и произойдут заслуженные положительные перемены», — посоветовала она.

«Не следует гнаться за иллюзиями. Лучше предпочесть поступательные, очевидные перемены, чёткий план и ясное будущее», — заключила Лебеденко.