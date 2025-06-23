Лавровый лист может привлечь в дом богатство и удачу
Лавровый лист можно использовать для привлечения богатства и создания гармоничной атмосферы в доме, пишет Pravda.Ru.
«Главный секрет работы лаврового листа кроется в правильном расположении. Юго-восточный сектор дома, отвечающий за финансовое благополучие, идеально подходит для хранения небольшого мешочка с листьями. Входная дверь становится мощным фильтром, когда под коврик или рядом с порогом помещают несколько листочков», — говорится в статье.
Автор отмечает, что растение способно блокировать негатив, который попадает в домчерез дверь.
Также отмечается, что лавровый лист можно положить под подушку. Там он будет способствовать крепкому сну и пробуждению внутренней интуиции.
Для привлечения финансов лавровый лист стоит поместить в кошелек. В этом случае финансовые дела наладятся сами собой. А лавр, размещенный на кухне, станет символом семейного благополучия.