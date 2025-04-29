Блогер-феминистка Nixelpixel* задолжала ФНС порядка 150 тыс. рублей

Популярная телеведущая и врач Елена Малышева выступила с резким заявлением в адрес соотечественников, которые остаются равнодушными к чужой беде. Во время эфира программы «Жить здорово!» на Первом канале она жестко раскритиковала тех, кто отказывается помогать людям, потерявшим сознание.