Блогер-феминистка Nixelpixel* задолжала ФНС порядка 150 тыс. рублей

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Автор комикса «Песя», блогер Nixelpixel* (Ника Водвуд*) задолжала Федеральной налоговой службе 147 тысяч рублей.
«Большую часть задолженности Водвуд* составляют штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента. В 2024 году Nixelpixel дважды привлекали за отсутствие иноагентской маркировки в соцсетях и один раз — за непредоставление Минюсту данных о себе. Во всех случаях феминистку штрафовали на 40 тыс. рублей», — пишет «Постньюс».
Отмечается, что девушка через суд пыталась добиться отмены этих штрафов, однако безуспешно. 29 апреля её счета были заблокированы.
В середине 2024 года на Водвуд* открыли исполнительное производство, а в декабре ФНС ликвидировала ИП блогера.
Напомним, Водвуд уехала из России ещё в 2021 году. В марте 2023 она была признана иноагентом за то, что открыто поддерживала Украину после начала российской спецоперации и получала деньги от иностранных источников.
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* признана иноагентом в РФ.
Элина Позднякова